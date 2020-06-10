Российско-украинские отношения и их связь с газовым рынком Европы

Редакция Telegram-канала «Южный ветер» пытается разобраться во взаимосвязи между гражданским противостоянием в Донбассе, маршрутах доставки газа в Европу и влиянием на это США.

Деньги и рынки порождают нестабильность

Украина занимает значимое место в Единой системе газоснабжения России. И это не мудрено, ведь через ее территорию в направлении Европы проходит два газопровода: «Уренгой — Помары — Ужгород» и «Союз», через которые еще в прошлом году поставлялось около 100 млрд куб. метров газа.

Однако проводимая США с 2003 по 2004 годы политика сдерживания реализации идеи «единой Европы от Лиссабона до Владивостока» стала катализатором не только политических потрясений в странах ближнего зарубежья, но и череды газовых конфликтов между Россией и Украиной. Следствием явилось взятие курса:

— Киева — на перестройку газотранспортной системы транзита газа с запада на восток;

— Стран Европы — на поиск альтернативных путей поставки и источников.

От «оранжевой революции» до модернизации ГТС Украины

Именно после «оранжевой революции» (с 2004 года) европейцами (не без помощи США) начал активно продвигаться проект «Набукко». Суть его была в создании маршрута транспортировки газа в Европу из Ирана, Средней Азии и Азербайджана, минуя Россию. При этом начавшаяся в 2014 году гражданская война на юго-востоке Украины оптимизма европейцам не прибавила, а только подтолкнула их к развитию обходных маршрутов, хоть и немного в урезанном виде — «Южного газового коридора».

Одновременно США начали наращивать свою долю на европейском газовом рынке. Для этого 31 августа 2019 года подписан энергетический меморандум между США, Польшей и Украиной, положивший основу для формирования нового хаба в Польше и транзита газа далее через Украину в Европу.

Согласно документу, начата модернизация польской ГТС с целью налаживания в 2021 году поставок СПГ из регазификационного терминала в Польше на Украину в объеме 6,6 млрд куб. метров (в пересчете на потребности Украины в газе — около 35%).

Через 1,5 года украинским правительством одобрен меморандум с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о поставках 5,5 млрд куб. метров газ в год до 2040 года. А это ни много ни мало — порядка 20% годового потребления Украины. Более того, выполнение этого документа автоматически приведет к снижению доли продаж российского газа в Европу примерно на 3% и к переходу этого кусочка пирога США за счет сокращения реверса на Украину.

Кроме того, в течение 2019 года на Украине была сформирована компания «Оператор газотранспортной системы Украины». Во главе ее стал Сергей Макогон — человек не случайный. С 2003 по 2005 годы он проходил обучение в США по программе МВА (программа подготовки менеджеров и предпринимателей, ее выпускники способны выполнять задачи управленцев среднего и высшего звена) на грант, полученный от госдепартамента США. До 2014 года он занимал скромную должность в компании Microsoft и только после переворота на Украине пришел сразу на должность главы проектного офиса «Нафтогаза», координировавшего проекты по трансформации компании и реформированию рынка газа.

Заключение транзитного договора в конце 2019 года между Россией и Украиной дало необходимое время украинской стороне для модернизации национальной газотранспортной системы. К слову сказать, за период с 2014 года Киеву, благодаря совершенствованию пяти компрессорных станций, удалось добиться возможности транспортировки газа из подземных хранилищ на западе в восточные и южные районы страны. Кроме того, уже довольно давно Киев ведет переговоры со Словакией, Венгрией, Румынией об обеспечении транзита газа между странами по ГТС Украины, а с 2019 года — с Азербайджаном по поводу постройки завода СПГ в Одесской области.

Туманные перспективы газового дележа

Завершение модернизации украинской ГТС ожидается к 2029 году, а это при взаимных вложениях сопредельных Польши, Венгрии, Словакии и Румынии позволит осуществлять физический реверс в необходимых для Киева объемах (на 2019 год — 26 млрд куб. метров в год) и сделает ненужным транзит российского газа. Кроме того, Украина сможет осуществлять прокачку газа из Польши и Одессы далее в страны Восточной Европы.

Здесь также необходимо отметить, что несмотря на вероятную достройку в 2021 году трубопровода «Северный поток — 2», Россия сможет его заполнять не более половины от всего объема. Это делает его открытие недостаточным для завершения транзита через Украину и будет требовать поиска новых маршрутов транспортировки. Возможно поэтому «Газпром» объявил тендер на поставку в 2020-2022 годах рекордной партии труб большого диаметра (около 1,3 млн тонн). А это значит, что Вашингтон продолжит политику «сдержек и противовесов» в отношении России в будущем.