Результаты российской кругосветки позволят обновить навигационные морские карты

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Адмирал Владимирский» 8 июня благополучно вернулось в порт Кронштадта из кругосветного похода. Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, основные данные экспедиции будут обработаны к концу года, но уже сейчас в Русском географическом обществе (РГО) заявляют, что совместный поход с ВМФ России значительно расширил человеческие знания об Антарктиде. На основе проведенных исследований Россия обновит 14 навигационных карт антарктических морей, сообщили в РГО.

Ученые работали у берегов Антарктиды полтора месяца — за это время исследовали почти 14 тыс. километров рельефа дна. Гидрографы искали ранее не обнаруженные объекты и нашли странные формы рельефа дна в проливе Дрейка: практически идеально круглые возвышения на 300-500 метров от основной поверхности. Исследователи также проверили точность координат, и оказалось, что реальное местоположение Антарктиды и прилегающих островов отличается от указанного на морских навигационных картах. Так, значительно южнее, чем люди себе представляли раньше, располагается остров Петра I. Столь подробных данных до сих пор не существовало, но теперь их нанесут на карты с высокой точностью.

Руководитель экспедиции, заместитель начальника Управления навигации и океанографии МО РФ, капитан 1 ранга Олег Осипов объяснил, что сейчас моряки могут определить местоположение судна с точностью до 10 метров, а в конце XX века они знали свои координаты с точностью только до 500 метров. Кроме того, очертания побережья изменяют тающие и сползающие в море ледники.

Собранные экспедицией данные изменят и навигационную карту в районе моря Беллинсгаузена, которая не менялась с 1996 года.

«До этого никто не представлял, что на дне моря Беллинсгаузена есть горы, ложбины и впадины, — рассказал Олег Осипов. — Мы собрали и зафиксировали подробную информацию о морском дне. Особенно интересно, что в данном районе есть впадины, напоминающие подводные русла рек: они четко ограничены в берегах и довольно протяженные — это не просто какая-то выемка в рельефе дна, а целое русло. Техника, которая установлена на судне, позволяла нам создавать трехмерную модель рельефа дна».

Участники экспедиции обнаружили также следы от сползающих айсбергов и ледников — они оставляют на дне моря глубокие продольные борозды.

«Кругосветная экспедиция, организованная по указанию Министра обороны РФ Главным командованием ВМФ России во взаимодействии с РГО подтвердила наши лидирующие позиции в океанографических исследованиях Мирового океана и напомнила об исторической преемственности этих исследований», — считает главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров заявил, что экспедиция привезла очень важные данные для современной мировой науки.

«Своим кругосветным плаванием наши моряки и ученые наглядно продемонстрировали мировому сообществу, что Россия была, есть и будет великой морской и полярной державой. Мы свято чтим и помним подвиги наших соотечественников, вписавших славные страницы в мировую историю и географию, открывших шестой континент Земли — Антарктиду. Мы гордимся нашими моряками», — сказал Чилингаров.

Капитан Олег Осипов, под чьим командованием шел «Адмирал Владимирский», рассказал, что экспедиция выдалась очень сложной по погодным условиям, корабль часто попадал в шторм с волнами 7,5 метров и ветром более 30 м/с. Кроме этого, практически вплотную у корабля находились порядка 100 айсбергов с опасными подводными частями.

«Выполнить целую карту за полтора месяца при таких условиях — это очень хороший результат», — говорит Осипов.

Добавим, что кругосветная экспедиция ВМФ России и РГО на ОИС «Адмирал Владимирский» была приурочена к 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Судно провело в море полгода, за это время экспедиция частично повторила путь шлюпов первооткрывателей Антарктиды Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Также «Адмирал Владимирский» пересек Атлантический океан с заходом в порты Лиссабона, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, исследовал моря и острова Антарктиды с заходом в Тихий и Индийский океаны, Аравийское море, порт Виктория.