Адвокат Волкова рассказала, почему Ефремов может быть оправдан

Санкт-Петербург, 10 июня. Адвокат Виолетта Волкова допустила, что актер Михаил Ефремов может избежать наказания после смертельного ДТП. Об этом она заявила на конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам Волковой, очень много зависит от того, как произошло преступление и было ли оно вообще. Адвокат рассказала, почему Ефремов может быть оправдан.

«Ефремову грозит наказание, в случае если он совершил преступление, до 12 лет лишения свободы. Почему я говорю «если»? Он уже признал вину. Но есть еще такой момент, как исправность транспортного средства. Преступление, которое, как предполагается, он совершил, — все-таки неумышленное. И очень многое зависит от того, каким образом произошло преступление. То есть — было ли оно вообще? Потому что если, например, заклинило ту же рулевую колонку, то мы можем говорить о том, что в данном случае он не мог избежать таких действий. Когда эксперты скажут свое слово — можно будет сделать вывод, есть в его действиях состав преступления или нет», — заметила адвокат.

На вопрос ведущего конференции о том, нужно ли ужесточить ответственность за нарушение правил дорожного движения, адвокат Волкова сказала, что такое ужесточение по-разному коснется богатых и бедных людей.

«Для кого-то и 300 рублей — серьезная сумма. А если это касается какой-нибудь Мары Багдосарян? У нее сотни нарушений и отец миллионер. Таким людям абсолютно безразлична сумма штрафа», — считает адвокат.

На предложение ввести штрафы в зависимости от доходов граждан Виолетта Волкова заметила, что тогда богатые люди по документам превратятся в безработных и без имущества, поэтому это не панацея.

Напомним, трагедия произошла 8 июня. Актер Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП на Смоленской площади в Москве. Внедорожник под его управлением вылетел на встречную полосу и врезался в фургон доставки «Деликатески». Водитель грузовика, 57-летний Сергей Захаров, скончался в результате аварии. Ефремов был задержан и оставлен под домашним арестом на два месяца решением Таганского суда.