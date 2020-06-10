Инспекторы надели электронный браслет на устроившего пьяное ДТП Ефремова

Москва, 10 июня. Сотрудники уголовно- исполнительной инспекции надели на Михаила Ефремова электронный браслет, сообщили в правоохранительных органах.

Артисту разъяснили права и обязанности в связи с домашним арестом. В квартире Ефремова установили стационарное контролирующее устройство.

Актера будут посещать сотрудники инспекции и доставлять его к следователю, на слушания в зал судебных заседаний.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела о смертельном ДТП, где фигурантом является знаменитый актер. Дело находится на контроле у прокурора Москвы.

Ранее оперативные мероприятия прошли в столичном баре «Улисс», куда Ефремов заходил незадолго до аварии. Он просил налить ему алкогольный напиток.

По словам очевидца, там между актером и персоналом заведения произошел конфликт, поскольку ему отказали в обслуживании. Артист пришел в бар уже в состоянии опьянения.

Напомним, что после ДТП, в котором погиб водитель отечественного грузовика, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Актриса Самарского театра Алла Коровкина, которую Ефремов оскорбил, показавшись во время спектакля в пьяном виде, потребовала сурово наказать артиста. Такого же мнения придерживается публицист Эдуард Багиров. Он считает, что зависимость Ефремова от спиртного перешла в стадию тяжелой болезни.