Власти Камеруна отрицают применение пыток к умершему в тюрьме журналисту

Камерунский журналист скончался в тюрьме при невыясненных обстоятельствах, передали по местному телеканалу 2 июня. В ближайшие дни ожидается настоящая схватка между организациями, занимающимися вопросами защиты прав человека, с одной стороны и правительством, с другой стороны.

Причина возможного столкновения – смерть в тюрьме Самюэля Вазизи, репортера местного канала Chillen Media Television (CMTV). Журналист был арестован 2 августа 2019 года полицией населенного пункта Муэа на юго-западе Камеруна. За день до ареста его должен был забрать 21-й мотопехотный батальон из Буэа, столицы региона.

С тех пор и до начала июня о Самюэле Вазизи не было известно ничего. Однако во вторник 2 июня по местному частному телеканалу, руководство которого базируется в Дуале, было объявлено о его смерти.

Реакция не заставила себя долго ждать. Инцидент подвергся жесткой критике в прессе и социальных сетях. Государственные и международные организации, занимающиеся вопросами защиты прав человека и близкие к таким организациям, как «Репортеры без границ», осудили бесчеловечное обращение, которому Самюэль Вазизи подвергся в тюрьме.

«Как и опасались в «Репортерах без границ», журналист Самюэль Вазизи, находившийся под арестом военных с августа 2019 года, скончался в тюрьме. Это худшее преступление, совершенное против журналиста в Камеруне за последние 10 лет», — заявила организация в своем твиттере 3 июня 2020 года. Журналисты вышли на улицы Буэа для того, чтобы выразить свой протест. Демонстранты потребовали, чтобы виновные в смерти их коллеги понесли наказание.

С момента возбуждения этого дела, представители властей и армии, несмотря на критику и запрос со стороны общественности, отреагировали не сразу. 5 июня по радио был зачитан текст официального коммюнике.

Журналист вхож в террористические группировки или предоставлял материально-техническое обеспечение сепаратистам?

Это версия, которую озвучивает камерунская армия. Опубликованное властями коммюнике подтверждает, что журналист погиб в тюрьме. Но оно опровергает все утверждения о пытках Самюэля. Более того, это заявление дает сфальсифицированные детали о бэкграунде погибшего. «После продолжительных расследований силы безопасности установили, что журналист, назвав себя ведущим на местном телеканале, на самом деле был логистом различных террористических группировок, действующих в местности недалеко от населенного пункта Буэа. Кроме того, он координировал материально-техническую деятельность других террористических группировок, действующих в департаменте Фако, в частности, боевиков таких вооруженных формирований, как «21 man scott for live», «One for all» и «Fear of the mountain». Коммюнике подписано начальником отдела связи в министерстве обороны Камеруна капитаном Сирилом Сержем Атонфаком Гемо.

Что касается самого факта смерти журналиста, армия его признает. Однако, по словам военных, Самюэль был отправлен в военный госпиталь в Яунде 17 августа 2019 года вследствие продолжительной болезни, где ему оказывалась надлежащая помощь.

По словам руководителя африканского отделения организации «Репортеры без границ» Арно Фрогера, такое вранье не столько неприемлемо, сколько неприлично. «Коммюнике, прочитанное в эту пятницу 5 июня в эфире камерунского Общественного радио (CRTV) и подписанное главой связи министерства обороны, очень далеко от действительности. Если спустя 10 месяцев после произошедшего власти наконец признают смерть ведущего регионального телеканала Chillen Media Television (CMTV), то объяснения смерти вызывают вопросы. По их мнению, смерть наступила «в результате тяжелой формы сепсиса», а не в результате «каких-либо пыток». В сообщении говорится, что репортер умер в военном госпитале в Яунде 17 августа 2019. То есть через четыре дня после своего приезда в столицу. Министерство также утверждает, что члены его семьи, которые находились в тесном контакте с Самюэлем во время его пребывания в больнице, были проинформированы о его смерти. Один из братьев Самюэля Вазизи категорически опроверг эту версию, заявив, что репортер ни разу не выходил на связь с момента своего ареста в августе 2019 года. Кроме того, никто из членов семьи не получил известие о его смерти. Брат журналиста также уточнил, что погибший находился в отличном состоянии здоровья на момент ареста», — заявил представитель организации.

По словам Багло, секретаря африканского бюро международной федерации журналистов, это печальная новость для свободы печати в Камеруне и Африке. Но журналист продолжает надеяться, что солидарность и коалиция профессиональных и профсоюзных организаций помогут узнать правду и наказать виновных в трагической смерти Вазизи. Жюд Вибан, президент камерунской ассоциации англоязычных журналистов, считает, что только независимая комиссия по расследованию может пролить свет на это дело. Президент национального союза журналистов Камеруна Дени Квебо вообще призывает к давлению на правительство: «Пусть товарищи приготовятся к демонстрации. Мы будем протестовать без предварительного уведомления и без каких-либо других процедур, потому что это наше право».

Тема смерти журналиста фигурировала в обсуждении во время аудиенции президента Поля Бийя послу Франции в Камеруне Кристофу Гилу 5 июня. «Мы сообщили президенту Бийя о нашем сильном негодовании по поводу смерти журналиста Самюэля Вазизи. Он пообещал начать расследование, чтобы пролить свет на это дело», — заявил французский дипломат. Это заявление должно было успокоить людей, однако вызвало прямо противоположную реакцию: «Странно, что обещают провести расследование французам в то время, как камерунцы требуют правды в течение нескольких дней».