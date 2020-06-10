МИД РФ назвал условие открытия границы с Белоруссией

Москва, 10 июня. Граница России и Белоруссии будет открыта только тогда, когда пандемия коронавируса пойдет на реальную убыль, это может произойти в ближайшее время. Такое условие назвал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он напомнил, что между странами обычно функционирует авиа-, железнодорожное и автодорожное сообщение. Руденко заверил, что их возобновят, как только ситуация стабилизируется и появится возможность снять ограничения.

«Ни в наших интересах, ни в интересах наших белорусских друзей нет никоим образом желания сохранять нынешнюю ситуацию с закрытием границ», — подчеркнул дипломат.

Россия прекратила авиасообщение с другими странами еще 27 марта. По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в РФ зарегистрировано 493 тысячи случаев COVID-19. При этом более 252 тысяч пациентов выздоровели, около шести тысяч скончались.

В Белоруссии число выявленных случаев коронавируса превысило 51 тысячу. Около 25 тысяч человек удалось вылечить, 288 скончались.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко распустил правительство. Произошло это за два месяца до выборов главы республики. Политолог Кирилл Аверьянов-Минский выразил мнение, что отставка кабмина не сенсация, а демонстративный жест в рамках предвыборной кампании государственного лидера.