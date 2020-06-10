Ученые рассказали, как влюбленность меняет привычки людей

Нью-Йорк, 10 июня. Американский ученый-антрополог Хелен Фишер объяснила, почему влюбленные меняют свои привычки.

Исследователь рассказала, что любовь является сложной цепью физических и химических реакций в организме. На мозг влюбленных действует сразу несколько гормонов.

У них вырабатываются гормоны дофамин и норадреналин. Фотографии с любимыми вызывают активность в той части мозга, которая отвечает за влечение.

Дофамин или, как его еще называют, «гормон счастья», приводит человека в состояние эйфории. При этом он может спровоцировать бессонницу и отразиться на аппетите.

Влюбленные, которые раньше любили триллеры и фильмы ужасов, интересуются искусством. У некоторых романтические отношения даже запускают процесс пересмотра личных качеств, пишет издание Planet Today. Любовь заставляет людей быть лучше.

Ранее астрологи рассказали, по каким признакам люди выбирают себе пару. Притяжение разных знаков зодиака обусловлено их характером и образом жизни. Эти отношения могут быть успешными, но чаще обречены на провал.