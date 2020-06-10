Багиров назвал Ефремова «клиническим алкашом» и осудил за пьяное вождение

Москва, 10 июня. Публицист и политический консультант Эдуард Багиров раскритиковал устроившего в Москве ДТП Михаила Ефремова. Он назвал артиста клиническим алкашом и жестко осудил за то, что тот позволил себе сесть за руль в нетрезвом виде.

«Мишка Ефремов не пьяница, как он себя стеснительно называет. Он самый настоящий, патологический, отбитый на всю башку, клинический алкаш. Иди, (нецензурное слово. — Прим. ФАН), попробуй — останови. Он тяжело и неизлечимо болен. Он в приступе своей болезни убил человека. А самое оскорбительное, что выкинул он это в 2020-м году, когда по свистку в айфон тебе через пять минут подадут хоть трезвого водителя, хоть «Майбах». За несколько рублей», — написал он на своем канале в Telegram.

По мнению Багирова, новые условия проживания пойдут Ефремову на пользу, поскольку теперь в его жизни не будет «ни бухла, ни руля».

Публицист также прокомментировал возникающую у некоторых жалость к актеру.

«А то, что человека попутно убил — ну (нецензурное слово. — Прим. ФАН), это ж Мишка ж. Убил и убил. Мишка ж он же такой. Его ж все любят. Людей много, а Мишка один. Бабы новых нарожают», — резюмировал Багиров.

Проблема пристрастия Ефремова к алкоголю начала активно обсуждаться после громкого ДТП с его участием, которое произошло 8 июня в центре Москвы. Заслуженный артист России, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в небольшой фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в реанимации.

Выяснилось, что только за 2020 год у Ефремова накопилось 11 нарушений ПДД. Однако пьяного вождения среди них прежде не было, уточняет телеканал «360».

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн отметил, что ни разу не видел актера в трезвом состоянии. Специалист добавил, что мог бы помочь ему в преодолении зависимости, но никто по вопросу лечения артиста не обращался, пишет «Вечерняя Москва».