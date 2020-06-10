Боевики ПНС и сирийские наемники вступили в бой из-за штаб-квартиры в Триполи

Триполи, 10 июня. В Триполи наблюдаются ожесточенные бои между бандформированиями ПНС и сирийскими наемниками из-за захвата штаб-квартиры ПНС. Подробности сообщает новостной аккаунт «Срочно Ливия 24» в Facebook.

Отмечается, что боестолкновения между боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и сирийскими джихадистами произошли после того, как наемники захватили штаб-квартиру в районе Салах ад-Дин. Радикалы ПНС отказались покинуть место и не смогли остановить наемников от захвата здания, что в скором времени переросло в вооруженное противостояние.

Конфликты, перетекающие в перестрелки, между бандформированиями ПНС фиксируются на регулярной основе. При этом они происходят как в городах, оккупированных боевиками, так и на линии фронта и на подступах к ней. В основе противоречий лежит целый ряд факторов. В основном, это жажда власти и денег. Главарь ПНС Файез Саррадж, понимая, что его поддержка среди ливийцев крайне мала, объединил под своим началом откровенных бандитов и сирийских наемников, которых ничего не интересует кроме собственной наживы. Дав им карт-бланш на преступления в обмен на защиту своего режима, он закрывает глаза на их бесчинства. Это объясняет, почему в районах, захваченных его боевиками, одна за другой прокатываются волны грабежей и убийств. Ливийцы также указывают, что в городах похищают людей с целью выкупа, а девушек отдают в сексуальное рабство.

Ранее стало известно, что джихадисты ПНС атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Мелите, помешав поставкам природного газа в Италию.