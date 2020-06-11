Тони Блэр: Европа должна поддержать Грецию, чтобы справиться с турецким напором

Лондон, 10 июня. В Средиземном море 10 июня произошел инцидент между военно-морскими силами Греции и Турции. Анкара в обход эмбарго СБ ООН стремится поставлять вооружение в Ливию. Агрессивность турецкой политики осудил бывший премьер-министр Великобритании — Тони Блэр.

Бывший глава британского кабинета министров в интервью изданию Ekathimerini пояснил, почему Европа должна противостоять турецкой агрессии и поддержать Грецию в трудный момент.

«Это большая проблема для Европы. Я вспоминаю прошлые времена при руководстве Эрдогана, когда еще сохранялись предыдущие договоренности с Турцией. Люди были оптимистичны в этом отношении. Но многое поменялось за последнее десятилетие. И мы должны это признать», — сказал бывший премьер-министр Великобритании.

Тони Блэр выразил тревогу действиями Турции не только против Греции, но и в Ливии.

«И сейчас я очень обеспокоен тем, что Турция делает в Ливии, в близлежащих регионах, а также отношениями между Турцией и Грецией, — сказал он, добавив — Европа должна ясно дать понять, что поддерживает Грецию».

Он согласился, что незаконная сделка о демаркации водных границ между Эрдоганом и ПНС Ливии угрожает греческому морскому пространству.

«Разработка газовых месторождений, которые лежат в сфере интересов Греции, Египта и Израиля, чрезвычайно важна, и вы не можете отменить ее в одностороннем порядке при объявлении различных морских коридоров. Это очень важно», — подчеркнул Блэр.

Один из рисков коронавируса, добавил он, заключается в том, что люди настолько им поглощены, что не обращают внимания на другие проблемы. Мы не должны терять этого из виду. Это большой вызов, на который Европа должна ответить сообща.