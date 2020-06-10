В ОП призвали СКР разобраться с оскорбившим ветерана Навальным

Москва, 10 июня. Следственный комитет РФ должен организовать проверку после того, как скандально известный блогер Алексей Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом заявил первый замсекретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров.

Бочаров осудил поведение основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом), который назвал «предателями», «позором страны» и даже «продажными холуями» людей, принявших участие в записи ролика телеканала RT про поправки к Конституции РФ.

Помимо ветерана, Навальный таким образом оскорбил и президента Лиги здоровья нации, известного кардиохирурга Лео Бокерию, за которого уже вступились коллеги и пациенты. Бочаров констатировал, что Навальный грубо высказался в адрес лучших представителей российского общества.

Сам же блогер, по словам члена ОП РФ, ничего в свои 44 года не сделал для страны. Более того, в своих «разоблачительных материалах» против чиновников Навальный упрекает их за то, что отправляют детей учиться за границу. Но и его дочь сама в прошлом году поступила в американский вуз, подчеркнул Бочаров.

«Для него 9 мая – не праздник, 22 июня – не трагедия. Для него это средства для отработки чьего-то заказа. В ситуацию должен вмешаться Следственный комитет», – цитирует члена ОП «Взгляд».

Бочаров напомнил, что 9 мая соратники Навального выбросили на сайт «Бессмертного полка» целый набор фотографий нацистских преступников. Член ОП призвал до конца разобраться с поведением одиозного блогера. И отметил, что одна из поправок в Конституцию РФ предусматривает защиту истории и ветеранов.

«Давайте начнем работать и разберемся, исходя из этого», – заключил Бочаров.

Ранее член Общественной палаты РФ Илья Ремесло попросил Следственный комитет РФ привлечь Навального к административной ответственности за оскорбление Артеменко. Кроме того, телеканал RT подал в суд на блогера, юристку ФБК Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com, которое распространяло материалы Навального.

Внук фронтовика Артеменко Игорь Колесников рассказал, что ветерану Великой Отечественной войны стало плохо после оскорбительных слов Навального. Врач поставил диагноз: ишемическая болезнь сердца на нервной почве. Колесников пообещал добиться справедливости.