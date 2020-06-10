Адвокат Мамаева назвал фейком отказ коллег защищать Ефремова

Российский адвокат Игорь Бушманов, известный, в частности, по защите футболиста Павла Мамаева, не верит в то, что примерно полсотни его коллег отказались защищать устроившего смертельное ДТП актера театра и кино Михаила Ефремова.

Юрист рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, что есть Кодекс профессиональной этики адвоката, согласно которому нельзя кому-либо рассказывать подробности о своей работе.

«Есть такое правило — не комментировать дела, по которым ты не участвуешь защитником, — признался Бушманов. — Но я уверен, что это однозначно фейк, бред сивой кобылы. Кто-то у нас в России сейчас преследует цель опорочить адвокатуру. У нас нормальные коллеги, адекватные. Если к кому-то из них действительно обращались, вряд ли кто-то будет кричать об этом на каждом углу».

Тем временем эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов заявил в комментарии ФАН, что каждый его коллега имеет право на выбор клиента, как и клиент имеет право на выбор юриста.

«Это дело добровольное, — сказал он. — Если адвокат считает для себя возможным защищать человека, он делает это добросовестно, от души. Если же претит либо статья, по которой человек совершил преступление, либо сам человек, то, безусловно, честнее отказаться от денег и не браться за это дело».

По словам Краснова, можно отказаться от защиты человека, который неприятен, и в этом никакого диссонанса нет.

«Люди видят, что артист (Ефремов. — Прим. ФАН) совершил тяжкое преступление, в результате чего погиб человек, — подчеркнул эксперт «Сильной России». — Он был в состоянии алкогольного опьянения, а еще, судя по всему, и под наркотиками. Адвокаты не одобряют его, и, видимо, не считают возможным для себя защищать права такого человека».

Адвокат Татьяна Стукалова, защищавшая, в частности, друга и соучастника Мамаева по нашумевшему уголовному делу — Александра Кокорина, — рассказала ФАН, что ей предлагали защищать Ефремова, но она отказалась.

«У меня сейчас полная загруженность, и я не могу взять еще одно дело, — заявила она. — Я сама прочитала эту информацию (о массовом отказе юристов. — Прим. ФАН) в СМИ. У каждого своя причина. Кто-то в отпуске, кто-то занят, а кто-то в непрерывном процессе... А вы не думаете, что ничем не подтверждается факт, что их было 50? Кто их считал?..»

Ранее средства массовой информации сообщили о том, что примерно полсотни юристов отказались защищать Михаила Ефремова в громком деле о смерти Сергея Захарова в результате спровоцированного актером дорожно-транспортного происшествия. Так, например, сделал известный адвокат Александр Добровинский. Более того, его коллега Никита Чумак отказался вести дело уже после того, как стороны ударили по рукам.

Позже еще один известный адвокат — Леонид Ольшанский — рассказал о том, какие, по его мнению, действия будет предпринимать во время следственного процесса защита артиста. Также разные юристы предположили, что защита Ефремова будет стараться всячески развалить дело.

Напомним, поздно вечером в понедельник, 8 июня в Москве на Смоленской площади произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Михаила Ефремова.

Актер театра и кино, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, пересек две сплошные линии и выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался актер, Сергей Захаров, отец двоих детей, получил тяжелые травмы. Позже он скончался в больнице

После смерти мужчины уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали на часть 4 (пункт «а») статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Статья предусматривает наказание до 12-ти лет лишения свободы

На видео с места ДТП видно, что актер с трудом разговаривает и стоит на ногах. Он перебивает речь полицейского и заявляет: «Я виноват».