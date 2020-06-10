Прокуратура сообщила, что Ефремов совершил ДТП в алкогольном и наркотическом опьянении

Москва, 10 июня. Спровоцировавший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

В ведомстве отметили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поэтому актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Напомним, 8 июня Ефремов спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в центре столицы. В результате аварии погиб человек. 9 июня суд в Москве избрал Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста. Актер будет находится под арестом до 9 августа. Решение суда вызвало негодование со стороны общественности. Действия Ефремова также осудили его коллеги, которые выразили уверенность что он должен быть отправлен в СИЗО.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентариям взять под личный контроль следствие по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. По словам Володина, виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.