Ученые заявили, что легализация однополых браков станет тупиковой ветвью эволюции общества

Москва, 10 июня. Российские ученые пришли к выводу, что однополый брак является тупиковой ветвью эволюции семьи и общества, и навязываемые западными институтами «нормы» представляют собой серьезную ошибку.

Специалисты отметили, что брак всегда был исторически обусловленной и регулируемой обществом формой взаимоотношений мужчины и женщины, определяющей их права и обязанности по отношению друг к другу и детям.

В однополом союзе морально-этические нормы и логика кардинально смещаются. Кроме того, если в таком формате отношений начнут жить все страны, мир столкнется с серьезными демографическим кризисами, поскольку нетрадиционные пары не способны реализовать репродуктивную функцию.

Ученые также подняли вопрос благополучия детей в таких семьях, которых последние, как правило, берут на усыновление.

Они привели мнение французского психолога Тони Антрелы, который утверждает, что для полноценного созревания ребенку недостаточно просто «чувствовать себя любимым», ему необходимо находиться в окружении отца и матери, передает «Политэксперт».

«Отсутствие сексуальной двуполярности препятствует нормальному развитию детей, которые помещены в контекст подобных (однополых. — Прим. ФАН) союзов. Им не хватает опыта материнства и отцовства. Вовлечение детей в гомосексуальные семьи посредством усыновления означает насилие над этими детьми: их беззащитностью злоупотребляют, для того чтобы поместить их в обстановку, не способствующую их полноценному развитию», — говорится в исследовании.

Тема воспитания детей однополыми парами начала активно обсуждаться на фоне предлагаемой в Конституцию РФ поправки, закрепляющей брак как союз исключительно между мужчиной и женщиной. Дополнительное внимание к этому вопросу привлек ролик Федерального агентства новостей (ФАН), иллюстрирующий необходимость принятия этой поправки.

В редакции ФАН представили, как в России в 2035 году карикатурная пара геев усыновляет мальчика, а принимаемый в новую семью ребенок с ужасом осознает, что его забирают вовсе не ожидаемые мама с папой.

По мнению экспертов, дети действительно могут страдать или не получать должного развития в нетрадиционных семьях. Специалисты сходятся во мнении, что перед глазами растущего ребенка должен быть пример здоровых взрослых отношений между разнополыми родителями.