ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ предотвратила теракт в Симферополе
Федеральная служба безопасности в Крыму предотвратила теракт на одном из городских рынков в Симферополе. Взрыв готовили пятеро россиян, они задержаны, силовики продолжают поиск пособников. У ФСБ есть все основания полагать, что таковые имеются, поскольку экстремисты связаны с украинскими радикалами, которые сейчас воюют на территории Донбасса. У задержанных изъяли самодельные бомбы, холодное и стрелковое оружие. Кроме подготовки взрыва, они вели пропаганду в интернете — активно продвигали идеологию терроризма и экстремизма в социальных сетях. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в установленном порядке.
Минстрой может не повышать тарифы на ЖКУ в июле
Министерство строительства и ЖКХ может отказаться от ежеквартального повышения цен на услуги. Об этом заявил глава ведомства Владимир Якушев. Тарифы по стандартной схеме должны подрасти с 1 июля. Но из-за пандемии коронавируса Минстрой предлагает хотя бы какое-то время не увеличивать финансовую нагрузку на население. Тем более, что потребление базовых коммунальных услуг в период самоизоляции было заметно выше, чем обычно.
«В условиях распространения коронавируса мы столкнулись с новыми вызовами, пришлось мобилизовать все ресурсы, чтобы обеспечить россиян, предприятия и организации коммунальными услугами. А учитывая, что в этот период основная масса россиян находилась дома, нужно было, чтобы коммунальные услуги доставлялись и вовремя, и соответствующего качества», — подчеркнул глава ведомства.
Добавим, еще в середине апреля не индексировать тарифы на газ предложила Федеральная антимонопольная служба. Якушев отметил, что, если это решение будет принято, сама отрасль окажется в ситуации недофинансирования. Впрочем, она уже попала в перечень наиболее пострадавших.
Из Сирии вернулись подразделения военной полиции
Подразделения российской военной полиции успешно выполнили поставленные задачи в Сирии и вернулись домой. Однако теперь всем прибывшим из-за границы, а это порядка 300 человек, придется выдержать двухнедельный карантин. Военных полицейских поместили в специализированном изолированном лагере. Он сейчас развернут в Дагестане на базе мотострелковой бригады Южного военного округа. Военнослужащие уже сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, и пока все тесты показали отрицательный результат. Руководство военной полиции выразило благодарность личному составу за мужество и высокий профессионализм, проявленные при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении гуманитарных коридоров в зонах деэскалации.