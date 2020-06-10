ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе. События дня. ФАН-ТВ

Федеральная служба безопасности в Крыму предотвратила теракт на одном из городских рынков в Симферополе. Взрыв готовили пятеро россиян, они задержаны, силовики продолжают поиск пособников. У ФСБ есть все основания полагать, что таковые имеются, поскольку экстремисты связаны с украинскими радикалами, которые сейчас воюют на территории Донбасса. У задержанных изъяли самодельные бомбы, холодное и стрелковое оружие. Кроме подготовки взрыва, они вели пропаганду в интернете — активно продвигали идеологию терроризма и экстремизма в социальных сетях. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в установленном порядке.

Минстрой может не повышать тарифы на ЖКУ в июле

Министерство строительства и ЖКХ может отказаться от ежеквартального повышения цен на услуги. Об этом заявил глава ведомства Владимир Якушев. Тарифы по стандартной схеме должны подрасти с 1 июля. Но из-за пандемии коронавируса Минстрой предлагает хотя бы какое-то время не увеличивать финансовую нагрузку на население. Тем более, что потребление базовых коммунальных услуг в период самоизоляции было заметно выше, чем обычно.

«В условиях распространения коронавируса мы столкнулись с новыми вызовами, пришлось мобилизовать все ресурсы, чтобы обеспечить россиян, предприятия и организации коммунальными услугами. А учитывая, что в этот период основная масса россиян находилась дома, нужно было, чтобы коммунальные услуги доставлялись и вовремя, и соответствующего качества», — подчеркнул глава ведомства.

Добавим, еще в середине апреля не индексировать тарифы на газ предложила Федеральная антимонопольная служба. Якушев отметил, что, если это решение будет принято, сама отрасль окажется в ситуации недофинансирования. Впрочем, она уже попала в перечень наиболее пострадавших.