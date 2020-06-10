Публицист Понасенков рассказал, что общего у Ефремова и историка Соколова

Санкт-Петербург, 10 июня. Публицист, телеведущий и режиссер Евгений Понасенков сравнил актера Михаила Ефремова с историком Олегом Соколовым. По его словам, обоих покрывала «тусовка».

Понасенков принял участие в конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной пьяной езде за рулем и трагедии, виновником которой стал актер Ефремов.

«Главная проблема в том, что у нас нет репутации. У нас после любой мерзости продолжают поддерживать. В Ленинграде есть такой (речь о Соколове. — Прим. ФАН) — тоже алкоголик, тоже убийца, который воровал научные концепции. И я говорил два года, что он физически опасен для студентов. В итоге этот тип, Соколов, убил и расчленил свою сожительницу — аспирантку. Меня не слушали. Я обращался к руководству вуза, меня не послушали. Потому что Соколов был в тусовке, его покрывали. Так и здесь — Ефремова покрывали и покрывают», — констатировал Понасенков.

Режиссер отметил, что в качестве меры пресечения актеру выбрали домашний арест, хотя любой другой, «простой», участник уголовного дела уже оказался бы за решеткой.

«Он (Ефремов. — Прим. ФАН) сейчас дома, — подчеркнул публицист. — Убийца человека, выродок и наркоман прохлаждается дома».

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и врезался в фургон доставки, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Курьер скончался. После смертельного ДТП Ефремов был задержан и оставлен под домашним арестом на два месяца решением Таганского суда.

Историк Соколов стал известен на всю Россию после жестокого убийства. Преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, мужчина у себя дома застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина. Через чутки он решил избавиться от тела возлюбленной, расчленив его.