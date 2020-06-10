День России 2020 года: как отдыхаем в июне, что за праздник, традиции и особенности

День России отмечается ежегодно 12 июня. В 2020 году из-за коронавируса праздник пройдет в непривычном формате.

Напомним, в июне 2020 года у россиян будут две короткие рабочие недели. Одна — в связи с праздником День России (выходные с 12 по 14 июня включительно). Вторая — в связи с объявлением нерабочим днем среды, 24 июня, когда пройдет парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

История праздника День России

Праздник День России появился после распада Советского Союза, законной наследницей которого стала Российская Федерация. День 12 июня был выбран неслучайно.

12 июня 1990 года (Советский Союз формально был еще жив, но его время подходило к концу) первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. Это стало ответом на принятие аналогичных документов другими советскими республиками, которые не скрывали своих планов отделиться от СССР.

Через два месяца произошло событие, известное как Августовский путч, когда Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) попытался отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева и не допустить стремительного развала страны. Путч провалился, а подписанные 8 декабря Беловежские соглашения окончательно похоронили Советский Союз.

12 июня 1991 года в России был впервые всенародно избран президент, им стал Борис Ельцин.

С 1992 года 12 июня официально стало выходным и праздничным днем. Сначала праздник носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

Постепенно праздник для краткости стали называть День независимости, что вызывало законные вопросы, а от кого, собственно, России была «зависима», ведь именно РФ — правопреемница Советского Союза? Поэтому 12 июня 1998 года Борис Ельцин в телевизионном обращении предложил переименовать праздник в День России. Официально это название было закреплено в 2002 году с принятием нового Трудового кодекса.

Традиции праздника, особенности в 2020 году

День России — это патриотический праздник. В предыдущие годы в этот день проводились различные массовые мероприятия — шествия, флешмобы, фестивали под открытым небом. В Кремле в День России по традиции награждали особо отличившихся граждан страны.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом, от массовых мероприятий решено отказаться, праздник уйдет в онлайн. В Интернете запланированы десятки патриотических акций и флешмобов.

Президент РФ Владимир Путин в День России проведет публичные мероприятия, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщал, что 12 июня в Кремле пройдет церемония награждения Героев Труда.

Он также добавил, что 24 июня (в день парада Победы) в Кремле состоится награждение лауреатов государственных премий в области литературы, искусства, науки и технологий.