«Здравствуй, Америка!»: Владимир Винников об имперской ловушке для США

В связи с длящейся вот уже третью неделю «черной революцией» в США, в России внезапно возникла мода «прощаться с Америкой». В тренде — «Запрещенные барабанщики» («Ай-яй-яй-яяй, убили негра!») и «Наутилус помпилиус» («Гудбай, Америка, о-о!..»).

Очевидным пиком этой моды стал показ Первым каналом фильма «Брат-2» — с заменой финальных титров документальными кадрами американских погромов под общим слоганом «Black Lives Matter». На эти кадры сочла своим долгом накинуться вся отечественная либеральная оппозиция, и все заверте…

Но если абстрагироваться от красивых «афромайданных» картинок, за которыми так приятно наблюдать со стороны, сопоставляя их с кадрами украинского «Евромайдана», и задаться вопросом, что же там реально случилось, в этой Америке, то ответ, на мой взгляд, окажется примерно таким.

Соединенные Штаты попали в типичную «имперскую ловушку», когда очередной претендент на мировое господство (глобальное лидерство) набирал в свои руки больше, чем мог донести до ближайшего поворота истории. А поскольку руки у него оставались заняты набранным «добром», этим начинали пользоваться конкуренты.

Попытки «отбиваться ногами», задействуя при этом ресурс, предназначенный, в общем-то, для решения других, не менее важных задач — например, обеспечения собственной устойчивости и мобильности, — в итоге всегда заканчиваются плохо. Причем нельзя сказать, что в Америке этой угрозы не видели и не понимали.

«Должны ли мы быть «сияющим градом на холме», светочем для других наций?.. Или на нас возложена божественная миссия «отправиться в дальние страны в поисках монстров, чтобы уничтожить их», и насаждать в отсталом мире наши ценности и нашу систему? Кто мы — республика или империя?» — формулировал эту дилемму Пат Бьюкенен еще в конце 1980-х годов.

К тому времени США, по сути, уже сделали свой выбор. Это — выбор, который стоял еще перед Древним Римом чуть более двух тысяч лет назад. И тогда он тоже был быстро решен в пользу империи, по тем же самым причинам: «Больше хлеба и зрелищ!» — для низов, «Больше власти и свободы!» — для верхов.

Тем более что к концу 1980-х из-за демонтажа СССР у Штатов налицо было комплексное: военно-технологическое, финансово-экономическое и информационно-организационное — преимущество над любым потенциальным противником. Настолько значительное, что некоторые горячие головы, типа Фрэнсиса Фукуямы, поспешили вообще провозгласить «конец истории».

«История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков», — меланхолично заметил еще Ключевский.

США пошли по натоптанному «имперскому» пути и пришли туда, куда должны были прийти: к ситуации, когда силы и средства есть, вроде бы их даже много, но свободных, резервных — нет вообще, от слова «совсем». Достаточно сказать, что на балансе Федеральной резервной системы — уже 7 триллионов долларов долгов разной степени сомнительности, а пресловутые «восемь тысяч тонн золота» американского запаса, похоже, давно хранятся только на бумаге…

Сначала это всегда сказывается во внешней политике. Применительно к Америке мы могли лицезреть это начиная уже с Грузии, а затем были Крым, Донбасс, Сирия, КНДР, Иран, Венесуэла — далее везде. После чего недостаток свободных ресурсов проявляется и внутри вчера еще вполне стабильной страны.

Именно это мы и наблюдаем сегодня, когда получатели федеральной помощи обвиняют правительство Дональда Трампа в расизме, а также в прочих «смертных грехах», и крушат все, до чего дотягиваются их руки. Причем это лишь по форме стихийные бунты низов, «черни», а по сути — передел жизненно важных для верхов ресурсов внутри страны-гегемона.

Это можно назвать приговором, который немедленно приводится в исполнение. Но — смертный ли?

Что бы ни происходило в современных США, уничтожить систему таких масштабов сразу невозможно. Опять же, история здесь в помощь — Римской империи, например, или того же Советского Союза... Первая преобразовалась в империю ромеев, известную нам как Византия. Второй — в современную Россию, которая, как и сталинский СССР, всегда имеет в резерве необходимый запас сил и средств…

Тем не менее, кричать сегодня в адрес США «Остаточнэ прощевай!» по-украински, «Goodbye!» по-английски или «Прощай!» по-русски — все-таки не стоит. На обозримую перспективу Соединенные Штаты — пусть в уменьшенном и модернизированном виде — из истории не исчезнут. И все же там хорошо запомнят, а при случае — «вспомнят все», как мы в России помним все: от «ножек Буша» до «печенек Нуланд».

После демонтажа СССР американцы решили, что упавшего противника надо ограбить и добить, причем без риска для себя, и на ходу поменяли правила игры. Не стоит повторять их ошибок. Не надо думать, что история — всегда на нашей стороне. России надо самой быть на стороне истории. И превращать своих врагов — в сторонников.

Так что не «Прощай, Америка!», а «Здравствуй, Америка!» В конце концов, в получившей гигантскую популярность шутке Энди Боровица из газеты The New Yorker о том, что президент России Владимир Путин якобы отверг просьбу Трампа прислать 10 тысяч российских военных в Вашингтон, чтобы обезопасить периметр Белого дома, есть только доля шутки.