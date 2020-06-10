Депутат Васильев уверен, что Ефремов избегал наказания за пьяную езду благодаря покровителям

Москва, 10 июня. Спровоцировавший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов ранее избегал ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер межрегионального общественного движения «Убитые дороги» Александр Васильев, в ходе видеоконференции, которая состоялась на площадке Медиагруппы «Патриот».

«Ни для кого не секрет, что артист Ефремов регулярно употреблял алкоголь и много раз садился за руль в нетрезвом состоянии. Однако годами никакие статьи административного кодекса на него не действовали, они для него просто не существовали», — пояснил парламентарий.

По его словам, ранее Ефремову удавалось избегать ответственности за пьяную езду благодаря высоким покровителям, что вызывает массу вопросов.

«Ефремов — человек известный, мало ли каким покровителям он каждый раз звонил и за него вступались. В этом отношении к ситуации тоже много вопросов», — добавил Васильев.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов совершил ДТП в центре Москвы, жертвой которого стал один человек. Позднее выяснилось, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест сроком на два месяца. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. Поступок Ефремова осудили представители общественности и коллеги актера. Кроме того, они выразили уверенность, что Ефремов должен быть отправлен в СИЗО. Телеведущая Яна Поплавская призвала судить Ефремова по всей строгости закона и не делать скидок.