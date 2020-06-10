Депутат Вострецов уверен, что высокие покровители не спасут Ефремова от наказания

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил: несмотря на то, что ранее актеру Михаилу Ефремову удавалось избегать ответственности за свои многочисленные неблаговидные поступки, сейчас это ему не удастся.

«Закон неотвратим для всех. Неважно какие чины, заслуги или кошелек имеет преступник. Государственная дума взяла этот вопрос на контроль. В этот раз отмазаться от своего преступления Ефремов не сможет», — прокомментировал происшествие парламентарий.

Напомним, что поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве актер Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП. Внедорожник под управлением артиста вылетел на встречную полосу и врезался в фургон доставки «Деликатески», за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Несмотря на все усилия врачей НИИ им. Склифосовского, спасти его не удалось. При этом сам виновник аварии в ней не пострадал. Очевидцы ДТП сняли многочисленные видео с его участием, на которых он рассказывал о своих больших доходах и был уверен, что снова выпутается.

Ефремов не раз становился героем различных скандальных историй. Однажды актер вышел пьяным на сцену театра в Самаре, а когда зрители сделали ему замечание — обматерил их.

Совсем недавно, 6 марта, в Петербурге пьяный артист пытался сесть на борт самолета, вылетающего из аэропорта Пулково в Ригу. Из-за его неадекватного поведения авиакомпания была вынуждена отказать ему в полете. Ефремов, известный своими оппозиционными взглядами и высказываниями, устроил сцену в аэропорту, когда сотрудники полиции его забирали. Досталось и руководству авиакомпании, и полицейским, и президенту, и российским законам в целом. Видеозаписи с отвратительными выходками заслуженного артиста Российской Федерации распространены в Сети.

Но если до недавнего времени Ефремову, благодаря покровительству высокопоставленных друзей, удавалось получать лишь мягкие порицания, то сейчас ситуация гораздо сложнее. После смертельного ДТП артист был задержан, а потом оставлен под домашним арестом на два месяца решением Таганского суда.

«Если бы покровители не помогали ему раньше, то этой ситуации можно было бы избежать. А теперь он убийца, и это настоящая трагедия. Надеюсь, что у него хватит совести, вне зависимости от наказания, назначенного судом, оказать семье погибшего финансовую поддержку. Я уверен, что ему дадут реальный срок, потому что он его заслужил. К сожалению, даже увеличения ответственности, принятые Государственной думой, не останавливают такую категорию граждан от правонарушений. Они возомнили себя небожителями. Пусть его пример, как и пример одуревших футболистов, еще раз даст сигнал мажорам и зарвавшейся богеме, что у нас в стране перед законом все равны», — подчеркнул Вострецов.

Отметим, что Михаил Ефремов — не единственный оппозиционный деятель в нашей стране, которому сходят с рук преступления. Многочисленные махинации Алексея Навального и его соратников по «Фонду борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) хоть и расследуются российскими правоохранительными органами, но эти граждане продолжают находиться на свободе и вести свою противоправную деятельность. Навальному удалось избежать реального срока за хищения в особо крупных размерах имущества государственного предприятия «Кировлес», а за свои многочисленные несанкционированные протестные акции и призывы к свержению власти он получал лишь краткосрочные аресты и административные штрафы.

Депутат Вострецов высказал предположение, каким образом оппозиционерам удается избегать наказания и к чему такое отношение к их преступлениям может привести.