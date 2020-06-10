Массовая антиправительственная демонстрация охватила столицу Судана

Хартум, 10 июня. Сторонники свергнутого президента Судана Омара аль-Башира вышли на новую демонстрацию в столице страны — Хартуме. Сообщается, что армия закрыла все дороги, ведущие к штаб-квартире командования ВС Судана.

Массовые народные выступления проходят возле президентского дворца в Хартуме. Протестующие требуют отставки правительства премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока. Протесты вызваны правительственным курсом на люстрации и демонтаж институтов государственной власти, существовавших при бывшем президенте Омаре аль-Башире, вместо решения экономических вопросов. Демонстранты выкрикивают лозунги «Долой правительство голода» и «Долой унизительное правительство».

Резкое неприятие у манифестантов также вызывает перспектива формирования в стране новой миссии Организации объединенных наций. Интегрированная политическая и миротворческая миссия ООН в Судане (UNPPIMS) предполагает развертывание сил международной полиции общей численностью 2500 человек, а также батальона сил быстрого реагирования в 500-800 человек для защиты служащих и объектов ООН.

Предыдущая гибридная миссия ООН и Африканского Союза в Дарфуре (ЮНАМИД) была создана 31 июля 2007 года на основании резолюции 1769 Совета Безопасности ООН. В июне 2017 года Совбез ООН постановил продлить мандат ЮНАМИД, сократив число участников. 31 октября 2019 мандат миссии был продлен. Полный вывод сотрудников миссии из страны должен завершиться 31 октября 2020 года.

За годы своей деятельности ЮНАМИД не добилась существенных успехов в Дарфуре. Более того, организация замечена в уклонении от своих прямых обязанностей и сокрытии сведений об убийствах в лагере Кальма в апреле 2019 года. Боевики группировки Абдул Вахид аль Нура фактически захватили власть в лагере и в период с 13 апреля по 16 апреля прошлого года убили несколько десятков человек за отказ подчиниться их требованиям. Несмотря на неоднократные обращения, сотрудники ЮНАМИД отказали жителям лагеря в помощи, а военный контингент ООН прямо противодействовал сотрудникам Службы быстрой поддержки из Южного Дафура, пытавшимся взять ситуацию под контроль.

Антиправительственные протесты в столице Судана периодически вспыхивают с момента государственного переворота в апреле 2019 года. Тогда беспорядки в Судане начались с роста цен на хлеб и горючее, чем немедленно воспользовалась оппозиция. В результате переворота на смену законно избранному президенту Омару аль-Баширу пришел прозападный политик Абдалла Хамдок. За год пребывания у власти Хамдок так и не смог решить проблемные вопросы в экономике страны, что было частью обещаний оппозиции, а в ряде областей кризисное положение только усугубилось. Всеобщие выборы, которые должны были пройти в феврале 2020 года, перенесены на 2022 год.