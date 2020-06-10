Политолог объяснил алкоголизм Ефремова правилами «либеральной тусовки» России

Москва, 10 июня. Смертельная авария с участием актера Михаила Ефремова стала следствием двойных стандартов артиста-«либерала» и его единомышленников, заявил независимый политолог Сергей Михеев.

Эксперта возмутили попытки «тусовки» Ефремова оправдать его после аварии в центре Москвы. Михеев обратил внимание, что актер, севший за руль в пьяном виде, и его сторонники из «оппозиции» любят говорить о «неправильности» России, но сами ничего не делают, чтобы менять страну к лучшему.

«Вы сами должны соответствовать предъявляемым стандартам. А если вы предъявляете требования к другим, а сами для себя оставляете лазейки, позволяющие оправдывать собственное невыполнение требований, если вы врете себе, вас настигает тяжелая и страшная справедливость», — цитирует его «Экономика Сегодня».

Зависимость Ефремова от алкоголя политолог объяснил правилами «богемной тусовки», к которой он себя относит. Михеев выразил сожаление, что в результате такого поведения — пить и нарушать законы — погиб ни в чем не повинный человек.

«Думаю, какой-то тюремный срок он (Ефремов. — Прим. ФАН) получит – не знаю, какой», — заключил политолог.

Страшная авария в центре Москвы произошла в понедельник вечером. Ефремов сел за руль выпившим, на джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Актер не пострадал и почти сразу признал свою вину в ДТП. А 57-летний водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм.

Заслуженного артиста России отправили под двухмесячный домашний арест. В его отношении возбуждено уголовное дело. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Поведение актера осудили многие политики и общественные деятели, высказались и его коллеги. Россияне тем временем создали петицию с требованием лишить Ефремова звания заслуженного артиста РФ и назвали актера «гражданином-убийцей».