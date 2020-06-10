В Минтруда РФ пояснили, как будет оплачен нерабочий день 24 июня

Москва, 10 июня. Оплата за 24 июня должна производиться в обычном, а не в повышенном размере, поскольку этот день является нерабочим, а не выходным либо праздничным. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

«24 июня 2020 года объявлен нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы. За этот день работник должен получить столько, сколько получил бы, если бы отработал этот день полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», — пояснили ФАН в Минтруда.

В ведомстве добавили, что работникам организаций, которые в силу специфики работы — непрерывное производство, учреждения ЖКХ, медицинские учреждения — будут осуществлять трудовую деятельность в этот день, оплата производится в обычном, а не повышенном размере, так как нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням.

Напомним, что 24 июня на Красной площади в Москве пройдет парад Победы. В других городах России, а также ряде государств постсоветского пространства в этот день также состоятся праздничные мероприятия. Парад должен был пройти 9 Мая, однако был перенесен в связи с пандемией коронавируса.

Этот день в России объявлен нерабочим, однако некоторые организации будут осуществлять свою деятельность.