Россияне создали петицию с требованием лишить Ефремова звания заслуженного артиста РФ

Москва, 10 июня. Петиция с требованием лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста РФ и лауреата Государственной премии РФ появилась на портале change.org.

Петиция была зарегистрирована накануне, 9 июня, и собрала 42 подписи. Обращение адресовано президенту РФ и комиссии при президенте РФ.

Автор петиции требует не только справедливого разбирательства и наказания для Ефремова, но и лишения полученных наград.

«Когда человек имеет почетное звание, и он публичный человек — на нем лежит большая ответственность, так как люди смотрят на него и хотят брать с него пример. А какой пример может подать такой гражданин-убийца?» — отметил автор петиции.

В понедельник, 8 июня, в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Ефремова. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. У погибшего мужчины остались жена, двое детей и пожилая мать.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Накануне Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца.

Президент Адвокатской палаты Москвы и вице-президент Международного союза адвокатов Генри Резник не исключил, что Ефремов может отделаться условным наказанием за смертельное ДТП. Депутат Госдумы Алексей Журавлев также считает, что Ефремов может не понести справедливого наказания из-за несовершенства судебной реформы. Политик не исключил, что артист «отмажется и получит шесть лет условно, и на этом все закончится».