Посол ФРГ встретился с Хафтаром, чтобы обсудить процессы мирного урегулирования в Ливии

Ар-Раджма, 10 июня 2020 года. Главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар принял в своей резиденции посла ФРГ Оливера Овцу. На встрече политик и дипломат обсудили Каирскую декларацию по мирному урегулированию ливийского кризиса.

С связи с гуманитарной катастрофой в городе Тархуна, который оказался в оккупации террористических группировок так называемого Правительства национального согласия (ПНС), в среду 10 июня 2020 года немецкий посол в Ливии Оливер Овца встретился с лидером Восточной Ливии в его штаб-квартире в ар-Раджме.

Ранее дипломат уже выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией в Twitter-аккаунте.

نبدي إنزعاجنا من تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء في #ترهونة وننضم إلى الدعوة إلى تحقيق مستقل. كما أننا قلقون فيما يتعلق بالتقارير عن أنشطة الإنتقام والنهب وندعو القادة إلى ضبط النفس. — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) June 7, 2020

О встрече сообщают официальные Twitter-аккаунты сил ЛНА.

The General commander of the Armed Forces, field marshal Khalifa #Hafter", receives at his office at the headquarters of the Army General Command, the ambassador of the Federal Republic of Germany to Libya, "Oliver Ovcha", to discuss the #Cairo Declaration.#LNA #Libya #Germany pic.twitter.com/7Bu03l6H6R — M.LNA (@LNA2019M) June 10, 2020

Также ряд других источников, среди которых пользователи @AlamAlGhaid, @mohamedgeo19861 и @nwh_alhbony.

#القيادة_العامة

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القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر يستقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة - الرجمة ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا السيد / أوليفر اوفتشا ؛ pic.twitter.com/F9rQ0RyZ68 — مكتب الاعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية (@AlamAlGhaid) June 10, 2020

#القيادة_العامة

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مشاهد من إستقبال القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر لسفير جمهورية ألمانيا الإتحادية لدى ليبيا السيد / أوليفر أوفتشا .. بمكتبه في مقرّ القيادة العامة - الرجمة #عمليات_الاعلام_الحربي pic.twitter.com/7wF80k1lMs — نوح الحبوني (@nwh_alhbony) June 10, 2020

Политики обсудили способы мирного урегулирования, а также Каирскую декларацию, которая предлагает пути выхода из кризиса. Декларация была поддержана многими ведущими державами мира, ЕС и Лигой арабских государств.

Власти Египта предложили 6 июня ввести режим прекращения боевых действий на всей территории Ливии и продолжить переговорный процесс в формате «5+5» под эгидой ООН. Согласно Каирской декларации, следующими шагами должны стать меры по предотвращению иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии, а также последующий роспуск всех незаконных вооруженных формирований ПНС и передача ими оружия и боевой техники Ливийской национальной армии (ЛНА).

Положения египетской инициативы предполагают также вывод с ливийской территории всех иностранных наемников, которых переправила Турция. Реализация этих пунктов приводила к формированию руководящего совета Ливии, в состав которого должны войти представители запада, востока и юга страны, а затем этот орган обязался бы назначить нового премьер-министра. Сформированное новое ливийское правительство должно было заняться разработкой конституции.

Напомним, что Анкара и Триполи отказались принимать положения Каирской декларации с прицелом заполучить контроль над углеводородными ископаемыми североафриканского государства, поскольку Турции сейчас выгоден ливийский кризис. Именно поэтому она так активно помогает ПНС в Ливии.