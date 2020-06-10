Москва, 10 июня. Актер Михаил Ефремов не пытался покончить с собой, полиция не фиксировала попытку суицида. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Ранее в СМИ появилась информация о возможной попытке актера свести счеты с жизнью. Она базировалась на том, что на шее Ефремова есть глубокая багровая борозда, которая может свидетельствовать об удушении. Предполагалось, что близкие артиста вызвали бригаду психиатрической службы, когда обнаружили этот след.

Однако эта борозда была у актера уже сразу после аварии, ее можно увидеть на многих видео с места ДТП. Неизвестно, получил ли он травму в момент столкновения или еще до того, как сел за руль, поскольку актер ничего не помнит. Но версия о самоубийстве не находит подтверждения.

«У полиции не зафиксировано попытки суицида, хотя должна быть», — пояснил источник ФАН.

Он также уточнил, что бригаду психиатров близкие актера вызывали на дом, поскольку подумали, что у него белая горячка.

Возвращаясь к борозде на шее артиста, собеседник ФАН отметил, что она могла быть получена в момент аварии, например, от ремня безопасности. Тогда же от ушибов у него могли возникнуть и огромные синяки, которые видны на его руках.

В понедельник вечером на Смоленской площади в центре Москвы произошла авария с участием Ефремова. Пьяный актер находился за рулем своего внедорожника Jeep Grand Cherokee. На большой скорости он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем LADA, напоминает «Газета Кемерова».

От полученных травм водитель второй машины скончался. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В настоящее время заслуженный артист России находится под домашним арестом, передает телеканал «360».