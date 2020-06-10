Главные новости 10 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 10 июня.

Максим Гольдарб считает, что в случае наступления РФ из Крыма на Херсонщину Запад сподобится лишь на сожаления. Украинский экономист призывает пустить воду в Крым, чтобы избежать потерю Днепра.

Панкратов-Черный заявил, что к ДТП с Ефремовым причастны друзья, позволившие ему сесть пьяным за руль. Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым.

Полиция опровергла слухи о том, что актер Михаила Ефремов был не один в автомобиле в момент смертельного ДТП. МВД опровергло слухи о пассажирах в машине Ефремова в момент ДТП.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что в России эффективная система здравоохранения, которая позволяет спасти больше заразившихся пациентов. Песков опроверг слухи о «заниженной статистике» по COVID-19 в РФ.

Актер Михаил Ефремов должен быть наказан по максимальной строгости закона и сесть в тюрьму, заявил в интервью ФАН Роман Шимко. Отец «пьяного мальчика» потребовал максимального наказания для Ефремова.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как воссоединение Крыма с Россией повлияло на отношения Москвы и Киева. Зеленский нашел причину для «возвращения» Крыма Украине.

Российский политик Владимир Жириновский заявил, что устроивший пьяное ДТП артист Михаил Ефремов «позорит династию». Жириновский заявил, что Ефремов опозорил театральную династию.

На Украине стремительно растут центробежные настроения во всех регионах, страна стоит на грани распада, заявил Саакашвили. Экс-депутат Рады заявил о приближении бунтов в Одессе и Харьков.е

Иван Ургант высмеял актера Алексея Панина после скандала на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова. Ургант высмеял Панина после его выходки на похоронах Кокшенова.

Ирина Стерхова отреагировала на предложение о помощи. Супруга погибшего в ДТП водителя: Пусть Ефремов сядет.