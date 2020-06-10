Пьянство, богемность или безразличие общества: что привело Ефремова к смертельному ДТП

Эксперты обсудили, возможно ли в России избавиться от водителей-алкоголиков и какое наказание должен понести актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в Москве.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в среду, 10 июня, состоялся онлайн-эфир «Как избавить дороги от водителей-алкоголиков? Какое наказание должен понести актер-убийца Михаил Ефремов?» По этой теме высказались руководитель проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, финский обществовед, представитель РИСИ в странах Северной Европы Йохан Бекман, аддиктолог, клинический психолог Михаил Хорс, депутат Госдумы, лидер межрегионального движения «Убитые дороги» Александр Васильев, кандидат психологических наук, доцент Виктория Барцалкина, публицист Евгений Понасенков и адвокат Виолетта Волкова.

Показательность скандала с Ефремовым

По мнению Султана Хамзаева, российское законодательство недостаточно защищает граждан от пьяных водителей, и трагедия, случившаяся 8 июня на Садовом кольце в Москве, когда внедорожник актера Михаила Ефремова врезался в двигавшейся по встречной полосе фургон, — яркое тому подтверждение.

«Все прекрасно знали, что он — хронический алкоголик, человек, употребляющий наркотики, при этом у него есть машина. Никто не сделал так, чтобы он ездил на такси, у него есть деньги, мог бы себе позволить. Это халатное, преступное отношение, когда люди считают, что «меня пронесет», «я лучше, чем другие»… Но, к сожалению, от этого ежегодно в РФ гибнут тысячи людей», — считает глава проекта «Трезвая Россия».

Он убежден, что некоторые представители так называемой богемы смотря на людей «как на быдло».

«Они смотрят на нас с точки зрения кастового распределения. Богемное мышление, когда деньги и связи решают все. Если бы на месте Ефремова был обычный участник ДТП, он бы уже давно сидел за решеткой, а Ефремову сказали «посиди пока дома, на своем диванчике»», — возмутился Хамзаев.

Он считает, что если будет доказано, что на пассажирском сидении рядом с Ефремовым все-таки кто-то был, то этот «кто-то» должен понести серьезное наказание.

«Автомобиль в руках алкоголика — это смертельное оружие, от которого гибнут обычные люди. Сергей Захаров был обычным трудягой. А с другой стороны — богема в лице Ефремова, которого сейчас многие жалеют. И это происходит потому, что в обществе местами либеральное отношение к алкоголикам, которые пьяными садятся за руль. Этого быть не должно. Поэтому я выступил с инициативой: если гражданин в течение года два раза был замечен в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах и при этом нарушал закон — изымать у него права автоматически на какое-то время. А если гражданин дважды был выявлен за рулем в состоянии алкогольного опьянения, то нужно изымать у него права пожизненно», — рассказал о своих предложениях Султан Хамзаев.

Ситуацию с Ефремовым он считает очень показательной.

«У него, что называется, «полный букет»: и наркотики, и алкогольное опьянение, много разных событий, и, конечно же, общество будет внимательно следить, как Фемида разберется в этом вопросе», — добавил Хамзаев.

Алкотестеры в машинах финнам не помогают

Гость студии Йохан Бекман отметил, что вождение в пьяном виде является проблемой и для соседней Финляндии.

«Это известная проблема среди криминалистов, полиции, суда и так далее. Они давно ищут ее решение. Но пьяные водители уже в таком психическом состоянии, что какие-то наказания их не остановят. Бывает, что у человека уже есть судимость, а он все равно садится пьяным за руль. Дальше уже уголовное преступление, если тяжкая форма — сразу дадут тюрьму. Есть даже известный случай, когда депутат Европарламента, одна финнка, перепарковала машину ночью после бара, но она была в нетрезвом виде, и ей дали достаточно серьезный срок», — рассказал Йохан Бекман.

Он назвал пьянство за рулем «особым видом болезни».

«В Финляндии есть алкотестеры в некоторых машинах, которые разрешают заводить авто, только если человек трезвый. Но в них ведь могут подышать и трезвые пассажиры, и тогда машина поедет. То есть эти системы не решают вопрос, — говорит Бекман. — В Финляндии много всего, что хорошо выглядит, но это не так».

Борьбу с пьяными водителями предлагают ужесточить

Аддиктолог и клинический психолог Михаил Хорс заметил, что алкоголики не признают себя больными, а потому садятся за руль в любом виде.

«Топором, например, нормального человека по ноге ударили, он, осознавая свою ущербность, за руль не сядет, потому что он осознает свою неполноценность. Алкоголики свою неполноценность не признают. Они считают, что пить — это норма, и поэтому, собственно, они думают, что находятся в нормальном состоянии. При этом для терапии алкоголизма есть отработанный десятилетиями подход, который позволяет убедить алкоголика в том, что он алкоголик. В Германии, если человек был пойман пьяным за рулем, без терапии его к управлению автомобилем не допускают. И это лучше, чем этого не делать. В ряде случаев помогает достаточно хорошо», — заметил Михаил Хорс.

Хорс является сторонником любого ужесточения борьбы с пьяными водителями, как и депутат Госдумы, лидер межрегионального движения «Убитые дороги» Александр Васильев. По мнению парламентария, хорошим вариантом могла бы стать конфискация автомобиля у водителя, севшего пьяным за руль и совершившего ДТП, повлекшее смерть других участников движения.

«Это прямая мера, которой сейчас нет, — конфискация. Она прописана в новом КоАПе. Остается только обсудить, после какого события должна быть конфискация — после первого раза пьяного вождения или нет», — сказал Васильев.

При этом депутат отметил, что на каждый случай невозможно придумать идеальную степень защиты, но работа в этом направлении ведется.

«Еще пять лет назад мы только начали работу над дорогами. Даже в Москве можно было колесо пробить. А еще надо знаки поставить, разметку… Я не буду защищать наших чиновников, которые ответственны за то, как делать дороги. Есть в Москве участки, где нельзя организовать разделительные полосы между встречными направлениями, потому что там движется особый транспорт. Например, на Кутузовском проспекте. Садовое кольцо, насколько я помню, не относится к этой схеме, и там можно высаживать деревья, делать островки. Но нельзя говорить, что если за рулем был алкоголик, то он не виноват. Не сделаем мы везде отбойников. У нас, дай бог полторы тысячи дорог находятся в четырехполосном исполнении. Остальные — двухполосные», — отметил Александр Васильев.

Дураков на дорогах не победить

В рамках проекта «Убитые дороги» депутат в прошлом году объехал всю Россию и встретился с чиновниками, которые отвечают в регионах за техническое состояние дорог.

«Мы увидели очень страшную картину. Мы взяли прибор, который определяет качество разметки. В подавляющем большинстве муниципалитетов она не соответствовала требованиями ГОСТа, даже новая», — заметил Васильев.

И если качество и безопасность дорог, по его мнению, все-таки возможно усовершенствовать, то дураков на дорогах — не победить.

«Водителей-дураков не победишь, потому что даже в Скандинавии они остаются. Просто там минимизированы все вещи, связанные с тем, как они ведут себя на дорогах, — сказал парламентарий. — В России такое сделать нельзя из-за существующей нормативной базы. Как и мини-кольца вместо перекрестков. Постепенно приходится обучать людей и показывать нормальный пример того, что сделано в мире на дорогах».

Что касается Михаила Ефремова, то депутат Госдумы напомнил, что страна дала ему звание заслуженного артиста РФ, которым надо дорожить.

«Но если ты несешь своей культурой разрушение, то это заблуждение. Есть люди, которые действительно отрываются от общественности. Жизнь намного глубже. Я думаю, что это просто такой тренд и бич нашего общества. Мы почему-то считаем, что надо не развиваться, а жизнь испортить чем-то плохим. Многие почему-то решают пить водку и разлагаться», — сказал Васильев.

Общество с низкой социальной ответственностью

Говоря о людях, которые видели, что Ефремов садился пьяным за руль, заведующая лабораторией «Медико-психологическая реабилитация» МГППУ Виктория Барцалкина констатировала, что в нашем обществе низкая социальная ответственность.

«Далеко не каждый возьмет на себя ответственность вмешаться в эту ситуацию, даже понимая, к каким последствиям это может привести. Мы говорим об алкоголизме как о расстройстве. Компульсивное расстройство. Под влиянием алкоголя контроль снижается, и человек уже не отдает отчета своим действиям. Я была поражена тем, что никто не захотел остановить Ефремова. Но, к сожалению, многими в нашем обществе алкоголизм и алкоголик воспринимаются как простительная слабость», — считает Виктория Барцалкина.

Она ответила на вопрос, можно ли вылечить актера от алкоголизма.

«Эта болезнь характеризуется тем, что снижается критичность человека к собственному состоянию, поэтому как правило ни один алкоголик не придет к специалисту и не попросит о помощи. Обычно о ней просят его близкие. Поэтому нужно сформировать первичную ориентацию на лечение, чтобы алкоголик сам пришел к необходимости лечения», — сказала кандидат психологических наук.

А предложение криминализировать публичное употребление алкоголя специалист считает неэффективным.

«Мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой. Она комплексная. Все приемы хороши для того, чтобы менять ситуацию. Но я делаю ставку на программы профилактики алкоголизма и наркомании на рабочих местах. Я думаю, их необходимо внедрять в творческие вузы, в творческие коллективы. Современные программы, которые используются во многих странах мира, показали свою результативность. Я считаю, что будущее за ними», — отметила Барцалкина.

Охамевший тип

Публицист Евгений Понасенков считает, что трагедия на Садовом кольце произошла не только потому, что Ефремов — алкоголик.

«Моя позиция очень простая. Он [Ефремов] фактически убил человека, и вина его абсолютна. Есть не только алкоголизм как болезнь, он страшно распущен. Это блатной такой мальчик, и он еще в 80-е, 90-е, когда еще не было никаких переживаний по поводу алкоголя, был абсолютно разложившийся, обнаглевший, охамевший тип. Два года назад был случай: это моральное ничтожество [Ефремов] в пьяном виде в антрепризе позволило себе выйти на сцену и обматерить публику, и тусовка это ему простила. Его пиарили не только либеральные каналы. Первая, кто стала его защищать, это Маргарита Симоньян. Эти скетчи его о том, какая плохая Россия, это ничего общего с настоящим искусством не имеет», — заявил Евгений Понасенков.

По его словам, трагедия была неизбежна, потому что у Ефремова десятки нарушений ПДД.

«Странно, что она не произошла раньше, — заметил публицист. — Мы вообще в быдлянское, плебейское время живем, потому что в 20 веке стали прислушиваться к интеллектуальным нулям, коими являются актеры. Речь идет о распустившихся подонках».

Понасенков считает, что конфискация в случае Ефремова и ему подобных будет неэффективной.

«Богатые негодяи спокойно купят еще десять машин и дадут взятку, и никто у них ничего не заберет. Надо за вождение в нетрезвом виде сажать в тюрьму, еще до трагедии. Второе — надо не распускать подобных типов. Нужен абсолютный контроль. Мы видим, как детки чиновников и актеришки уходят от ответственности. Ефремов 10 раз минимум уже попадался, он уже никак не имел права быть за рулем, его уже должны были презирать коллеги. Сейчас подонки его оправдывают. Это тусовка, которая его распустила, это такие же люди, как и он. И она в России всепроникающая. Поэтому этот алкаш на всех каналах работает. У нас нет института репутации», — сказал публицист.

Какое наказание ждет Ефремова?

По словам адвоката Виолетты Волковой, Ефремову грозит наказание до 12 лет лишения свободы, «если он действительно совершил преступление».

«Почему «если»? Он уже признал вину, но есть такой момент, как исправность транспортного средства. Преступление, которое он, как предполагается, совершил, оно не умышленное… Если заклинило рулевую колонку, то мог ли он избежать таких действий? Конечно, нет. Свое слово сначала должны сказать эксперты. После этого только будет сделан вывод: было совершено преступление или нет», — сказала адвокат.

Она подчеркнула, что 58-я статья УК РФ предусматривает, что за непредумышленные преступления или умышленные, но не сильной тяжести, человек отправляется в качестве наказания в колонию-поселение. В исключительных случаях ему может быть назначена колония общего режима.

«В данном случае состояние опьянения отягчающим фактором не является», — уточнила Волкова.

Она рассказала, что один ее подопечный получил четыре года колонии-поселения за гибель двух лиц на месте ДТП, которое он устроил, сев пьяным за руль. При этом наказание он отбыл не полностью, а вышел по УДО, поскольку это было неумышленное преступление.

Также Виолетта Волкова прокомментировала информацию о том, что некоторые адвокаты отказались вести дело Ефремова.

«Это высказывание моего коллеги Добровинского, если не ошибаюсь. Он нарушил кодекс профессиональной этики адвокатов. Для нас является тайной вопрос, когда к тебе обращаются за помощью, и ты не имеешь права распространяться, тем более в таких выражениях», — добавила Волкова.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, будучи пьяным, сел за руль внедорожника и стал виновником смертельного ДТП на Садовом кольце в Москве.