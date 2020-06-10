Порошенко пригрозил Зеленскому судьбой Януковича

Киев, 10 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в преследовании украинской оппозиции и двойных стандартах правосудия.

10 июня Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Экс-президент сделал небольшое заявление перед тем, как отправиться на допрос. Порошенко выразил уверенность, что действующий глава государства «находится в отчаянии», так как его действия «противоречат европейским ценностям и европейскому курсу Украины».

«Европа и Европейский союз — это прежде всего верховенство права. А чем заканчивается преследование оппозиции, двойное правосудие, вы можете спросить у Виктора Януковича, позвоните ему. И он вам расскажет, чем он закончил. Еще раз подчеркиваю, управлять страной — это не вести телевизионное шоу, и последствия гораздо тяжелее», — обратился Порошенко к Зеленскому.

Стоит отметить, что по итогам допроса следователи ГБР объявили Петра Порошенко подозреваемым в уголовном деле о незаконном назначении Сергея Семочко главой Службы внешней разведки Украины. Порошенко отказался принять подозрение, сославшись на нарушение процедуры, однако это не отменяет тот факт, что Порошенко получил статус подозреваемого в уголовном деле. В настоящее время решается вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.