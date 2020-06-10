Психолог Хорс после ДТП с Ефремовым призвал государство жестче наказывать пьющих водителей

Санкт-Петербург, 10 июня. Единственным действенным способом, способным отучить водителей садиться за руль в нетрезвом виде, является лишение нарушителей прав на вождение автомобиля и возвращение их только после прохождения курса лечения от алкоголизма, заявил аддиктолог и клинический психолог Михаил Хорс в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Как избавить дороги от водителей-алкоголиков? Какое наказание должен понести актер-убийца Михаил Ефремов?».

Хорс обратил внимание на специфику алкоголизма как болезни.

«Алкоголики не признают себя больными людьми. Топором, например, нормального человека по ноге ударили — он, осознавая свою ущербность, за руль не сядет, потому что осознает свою неполноценность. Алкоголики свою неполноценность не признают. Они считают, что пить — это норма, поэтому, собственно, они «находятся в нормальном состоянии», — объясняет психолог, акцентируя, что проблема эта решаема. — Для терапии алкоголизма есть отработанный десятилетиями подход, который позволяет убедить алкоголика в том, что он алкоголик. В Германии, если человек был пойман пьяным за рулем, без терапии его к управлению автомобилем не допускают».

Хорс считает, что государство должно жестче преследовать пьющих водителей. Он напомнил об инициативе ГИБДД ограничить право иметь водительские права для граждан, в крови которых выявлено превышение нормы особого вещества, накапливаемого у хронических алкоголиков. Это можно определить с помощью специального анализа. Эксперт считает, что в этом предложении есть смысл.

«Я за любые ужесточения и любые способы, даже если они в итоге малоэффективны», — пояснил Хорс.

Ранее ФАН сообщал, что будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер. Соответствующий приказ был принят Минздравом минувшей осенью и находится на регистрации в Минюсте.