Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Москва, 10 июня. Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.

Долинский отметил, что давно знаком с Ефремовым и одним из первых узнал об аварии. Актер считает, что Ефремов давно шел к этой трагедии. Если бы не эта авария, то обязательно случилось бы что-то другое. По словам Долинского, Ефремов давно ломал себе жизнь алкоголем.

«Не могло все это закончиться иначе, если бы не эта авария, то с Мишей случилось бы что- то другое: упал бы с моста, сам разбился бы. Это его рок», — отметил актер.

Долинский пожелал Ефремову пройти испытание достойно. Актер выразил надежду, что ему удастся избежать тюрьмы.

«Не дай бог тюрьма! Может быть, что-то изменится и ему поменяют реальный срок на исправительные работы. Но, вероятнее всего, сядет… Ну что? Там тоже люди живут, там тяжелая, но жизнь», — добавил он.

По словам Долинского, страшно попадать в тюрьму больным. Актер отметил, что отбывал наказание в молодости, поэтому перенес срок легче.

Долинского арестовали в 1973 году за валютные махинации и приговорили к пяти годам тюрьмы. Затем срок уменьшили до четырех лет.

В понедельник, 8 июня, в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Ефремова. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Накануне Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца.

Президент Адвокатской палаты Москвы и вице-президент Международного союза адвокатов Генри Резник не исключил, что Ефремов может отделаться условным наказанием за смертельное ДТП. Депутат Госдумы Алексей Журавлев также считает, что Ефремов может не понести справедливого наказания из-за несовершенства судебной реформы. Политик не исключил, что артист «отмажется и получит шесть лет условно, и на этом все закончится».