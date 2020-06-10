Корабли ВМС Турции не позволили греческому фрегату досмотреть судно с оружием из Стамбула

Стамбул, 10 июня. Греческие новостные агентства сообщают об инциденте в центре Средиземного моря. Фрегат ВМФ Греции Spetsai обнаружил и попытался остановить грузовой корабль с оружием, идущий в сторону Ливии.

Последние часы фрегат продолжает преследовать торговое судно Cirkin, идущее под флагом Танзании, отбывшее из Стамбула. Предположительно, с техникой и вооружением на борту. Данное судно не раз было замечено на пути в Мисурату. В частности, в порту Стамбула на Cirkin были погружены те самые танки M60A1 ВС Турции, которые позже обнаружили возле Триполи.

Несмотря на международное эмбарго, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отказывается от вмешательства во внутриливийские события, поддерживая террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Анкара, вопреки своим обещаниям о прекращении участия в ливийском кризисе, продолжает направлять к берегам этой страны корабли, загруженные оружием. Кроме того, Турция переправила уже десятки тысяч боевиков в Африку.

В ответ на милитаристскую политику Эрдогана Европейский союз создал миссию IRINI, чтобы предотвратить интервенцию в Ливию и содействовать урегулированию кризиса в Северной Африке.

Согласно источникам, 10 июня 2020 года грузовой корабль вышел из Стамбула в сопровождении трех фрегатов ВМФ Турции. К юго-западу от Крита, когда подозрительный корабль направлялся в Ливию и был обнаружен боевым вертолетом, итальянский командующий операцией IRINI отдал приказ приблизиться к судну и задержать его.

Однако попытка ареста была сорвана действиями турецкого сопровождения. Команда Анкары из громкоговорителей дала понять, что Cirkin находится под охраной турецкого государства. Боевой вертолет, курсировавший вокруг торгового судна, также получил предупреждение, после чего оперативный командующий римского штаба IRINI отдал приказ воздушному разведчику вернуться на греческий фрегат Spetsai.

В данный момент греческий военный корабль продолжает преследование нарушителя в «теневом режиме», не вступая в конфронтацию с турецкой эскадрой.