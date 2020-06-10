Милонов сомневается, что похищенные ПНС Ливии россияне больше не в тюрьме

Москва, 10 июня. Члены так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии явно что-то скрывают, иначе Россия не получала бы информацию о незаконно задержанных социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане из неподтвержденных источников. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник в Триполи сообщил, что сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Шугалей и Суэйфан теперь находятся не в тюрьме, а на вилле с «хорошими условиями содержания».

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич потребовал доказательств. Кроме того, он подчеркнул, что информацию о судьбе похищенных россиян, если она действительно есть, необходимо передать в компетентные органы. Малькевич напомнил, какие усилия прилагает для освобождения Шугалея и Суэйфана, для получения новой о них информации. Но ни о какой вилле он не слышал.

Милонов поддержал Малькевича и усомнился в том, что похищенные ПНС Ливии россияне больше не в тюрьме. Депутат обратил внимание, что так называемое «правительство» удерживает социологов и не дает оказать им квалифицированную защиту.

«Если бы они (члены ПНС Ливии. — Прим. ФАН) хотели хотя бы казаться цивилизованными людьми, то мы бы не получали информацию о наших социологах окольными путями из неподтвержденных источников, а наше диппредставительство могло бы попасть туда», — цитирует его NewInform.

ПНС Ливии, по его словам, боится предоставить российским политикам и дипломатам возможность посетить социологов и убедиться в том, что условия их содержания соответствуют международным нормам. Хотя известно обратное — о пытках и ужасах триполитанской тюрьмы «Митига», где держат россиян, недавно рассказал ее бывший узник Раджаба Макрахи.

Напомним, что сотрудники ФЗНЦ в мае прошлого года отправились в Ливию проводить социологические исследования. Там они были захвачены террористами группировки RADА на территории, подконтрольной ПНС Ливии, и без предъявления обвинений брошены в тюрьму.

Об истории Шугалея и Суэйфана был снят одноименный фильм, высоко оцененный зрителями и вышедший в том числе на английском языке. ФЗНЦ и МИД РФ прилагают все возможные усилия, чтобы скорее вернуть россиян домой.