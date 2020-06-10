Донбасс сегодня: под Донецком взлетели на воздух две бронемашины, Киев противостоит ОБСЕ

Донбасс, 10 июня. Подрыв бронеавтомобилей ВСУ под Донецком привел к большим потерям украинской армии. Киевские силовики минируют дороги и разбивают их гусеничной техникой. Командование ООС ведет борьбу с беспилотниками ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки в республиках Донбасса обстрелы с украинской стороны не зафиксированы. Однако Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением, в котором говорится о том, что Вооруженные силы Украины подвергают опасности мирное население и собственных военнослужащих, продолжая хаотичное минирование автомобильных дорог.

Это подтверждено отчетами ОБСЕ, уточняют в оборонном ведомстве республики. В районе подконтрольной ВСУ Авдеевки, что в нескольких километрах к северу от Донецка, накануне вечером подорвались два украинских военных автомобиля при наезде на взрывные устройства. Несмотря на обращения местной администрации к командованию 54-й механизированной бригады ВСУ, разминирование дорог и прилегающей к ним территории не проводится.

По данным донецких военных, в результате подрыва двух бронированных автомобилей ВСУ погибли четыре и ранены 14 украинских военнослужащих. Это самые большие потери в результате одного инцидента за последние несколько месяцев.

Военная техника ВСУ разрушает дороги

Украинская гусеничная военная техника наносит ущерб дорогам общего пользования в зоне Операции объединенных сил, сообщили в Управлении Народной милиции ДНР. Казалось бы, что это не новость для любого воюющего региона, но в Донецке акцентировали внимание на далеко идущие негативные последствия для мирного населения. Разрушения на трассах приводят к тому, что пожарные и медицинские автомобили не могут добраться до жителей сел и поселков в подконтрольной украинскому правительству части Донбасса.

Экстренные службы отказываются принимать заявки в удаленные населенные пункты. Недавно в Константиновке Донецкой области медики не выехали на вызов в село Иванополье, из-за чего мужчина с сердечным заболеванием остался без необходимой ему медицинской помощи. Пожарные машины не смогли проехать в село Клебан-Бык, в результате сгорели два жилых дома.

Местное население пишет жалобы главе администрации Донецкой области Кириленко с заявками на ремонт дорог. От командующих подразделений ВСУ требуют осуществления перевозок гусеничной техники с помощью тралов. Но на просьбы граждан военные не реагируют, дороги разрушаются все больше, а сельскохозяйственные поля остаются заминированными.

Киевские силовики готовят новую операцию против ОБСЕ

Украинские войска продолжают реализацию плана мероприятий по противодействию работе иностранных наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. В Народной милиции ЛНР корреспонденту ФАН рассказали о готовящихся провокациях против беспилотников миссии, которые фиксируют наличие украинских войск и техники в запрещенных Минскими соглашениями местах.

Киевским силовикам поставлена задача уничтожить иностранные беспилотники так, чтобы обвинить в этом луганские подразделения Народной милиции. Таким образом, с ВСУ будут сняты обвинения в очередной эскалации конфликта в Донбассе. Операция по уничтожению БПЛА одобрена командующим ООС Владимиром Кравченко.

Для проведения оперативных мероприятий создана группа, в состав которой вошли сотрудники центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ, прикомандированные к штабу оперативно-тактической группировки «Север». К созданию необходимого контента привлечены журналисты телеканала «1+1». Глава группы капитан Капригора и другие координаторы мероприятий расположились в поселке Часов Яр, откуда ежедневно отправляют в штаб ООС отчет о ходе операции.