Детский омбудсмен уверена, что воспитание в однополых парах портит психику ребенка

Москва, 10 июня. Воспитание однополыми родителями крайне негативно отражается на психике ребенка. Об этом предупредила уполномоченный по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе Татьяна Моховикова.

По ее мнению, поправка к конституции, закрепляющая понятие брака как союза мужчины и женщины, важна и необходима.

«Бесспорно, если ребенка окружают люди, родители одного пола, то это негативно сказывается не его психике. Я уверена, что со мной согласятся все уполномоченные по правам ребенка — семья, это место, где ребенок растет в любви и заботе, а любовь женская и мужская все-таки немного разная», — сказала она в комментарии для «Ньюинформ».

Моховикова подчеркнула, что для нормального развития ребенок должен быть окружен родителями разного пола, поэтому нужно сохранить традиционное понимание брака.

Вопрос о воспитании детей в однополых семьях начал активно обсуждаться в связи с предложенной в статью 72 Конституции РФ поправкой и выходом видеоролика Федерального агентства новостей (ФАН), в котором показано, как в России в 2035 году карикатурная пара геев усыновляет мальчика, а принимаемый в новую семью ребенок с ужасом осознает, что его забирают вовсе не ожидаемые мама с папой.

Ранее о негативных последствиях воспитания детей в однополых «семьях» рассказала психотерапевт Наталья Наумова.

В защиту традиционных семейных ценностей выступили и во всероссийском движении «Матери России». Там убеждены, что браки между представителями ЛГБТ-сообщества против природы.