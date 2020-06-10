Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии и Сирии

Москва, 10 июня. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По данным информационного агентства Anadolu, главными темами переговоров стали ситуации в Ливии и Сирии.

«В ходе состоявшихся сегодня телефонных переговоров Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Ливии и сирийском Идлибе, а также региональные вопросы», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры России и Турции обсудили совместные усилия в области борьбы с коронавирусной инфекцией, а также двусторонние отношения Москвы и Анкары.