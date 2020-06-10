Пляж Най-Харн на Пхукете открылся для посетителей. ФАН-ТВ

Жителям Пхукета вновь доступен один из самых живописных пляжей острова. Во вторник они смогли посетить Най-Харн. Это произошло впервые с 29 марта. Он был закрыт в связи с введением ограничительных мер из-за вспышки коронавируса.

По словам посетителей пляжа, его открытия ждали с нетерпением и поэтому приехали сюда в первый же день.

«Мы очень рады, мы ждали открытия пляжа. Мой сын все время просился на пляж, поэтому, как только мы узнали, что его открывают, сразу пришли», — делится радостью один из посетителей Канеш Нукхун.

За отдыхающими с берега наблюдает спасатель. С помощью свистка он напоминает посетителям о необходимости поддержания дистанции.

«Когда люди выходят из воды, находясь на пляже, они должны носить маску, но в воде это необязательно, это может быть даже опасно», — предупреждает спасатель Наронгдеч Сеначути.

Най-Харн оборудован специальными желтыми и красными предупреждающими флагами. Они установлены на участках, где разрешено плавать. Сделано это из-за опасности разрывных течений в сезон муссонных дождей.

На самом южном пляже острова, можно встретить и соотечественников.

«Сегодня замечательный день. Он прекрасен тем, что наконец-то открыли пляжи. Мы долго ждали этого момента, на самом деле. И в честь этого сегодня не идет дождь, потому что уже всю неделю проливные дожди. Мы даже мерзнем по вечерам, начинаем немножко одеваться. А сегодня прекрасно, солнце практически нас радует. Люди вышли, с удовольствием купаются. Вода необыкновенно теплая, замечательная. Единственное — очень большие волны, но для любителей понырять, таких, как вот маленький специалист, это очень даже интересно», — рассказывает туристка.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вторник в Таиланде подтвержден 3121 случай заболевания COVID-19, скончались 58 человек.