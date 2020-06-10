На Украине призвали создать ядерные бомбы для удара по России и Венгрии

Киев, 10 июня. Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан предложил создать «атомные заряды и так называемые грязные бомбы» для удара по России и Венгрии. В Facebook парламентарий опубликовал соответствующее обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ядерные бомбы политик призвал установить на ракеты и направить в Москву, Санкт-Петербург и Будапешт.
«Поручить «Энергоатому» совместно с научно-исследовательскими институтами Украины в срочном порядке создать 100–150 атомных зарядов и так называемых грязных бомб как средства сдерживания внешнего агрессора. Боеголовки с ядерной начинкой установить на ракеты типа РК-360МЦ «Нептун», — говорится в обращении.
Запускать созданные бомбы, по задумке депутата, должны от 50 до 100 диверсионно-разведывательных групп. Диверсантам будет необходимо привести заряды в боевую готовность возле военных объектов Москвы, Петербурга и Будапешта.
Таким образом Билан отреагировал на инициативу МИД Украины создать в Закарпатье венгерский район с центром в городе Берегово.
«Сегодня — Венгрия. Завтра такие же уступки потребует Румыния. А касательно России — так последняя открыто готовится к вооруженному нападению с целью захвата Одесской, Херсонской и Николаевской областей», — уверен парламентарий.