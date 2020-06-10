Ковитиди отреагировала на решение ЕС продлить санкции против России из-за Крыма

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди отреагировала на решение Евросоюза продлить «крымские» санкции против России. По мнению Ковитиди, это решение, принятое в угоду США, в первую очередь ударит по самой Европе.

Ранее стало известно, что Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал продление на год антироссийских санкций из «крымского пакета». В соответствии с этим пакетом гражданам и организациям Европейского Союза в течение ближайшего года запрещены любые инвестиции в Крым.

По мнению Ольги Ковитиди, европейцы сами себя лишают возможности насладиться местом отдыха русских царей, в то время как крымчанам от этих «заезженных страшилок» давно ни холодно и не жарко.

«Солнечный Крым — это известное во всем мире место отдыха русских царей, интеллигенции и самых успешных людей Европы, — отметила Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей. — Этот волшебный край может опять стать желанным, но в то же время запретным плодом для тысяч европейцев, которые хотят не только отдохнуть, но и заработать деньги в уникальном и самом целительном уголке земного шара. Поэтому решение ЕС продлить санкции по Крыму в первую очередь вредит самой Европе».

В то же время российский Крым, несмотря на санкции, продолжает спокойно и уверенно развиваться, напоминает сенатор.

«Нам, крымчанам, от этих заезженных страшилок уже давно ни холодно и не жарко, — говорит она. — Но европейцев, насколько я знаю, крайне раздражают незаконные действия местных чиновников по отношению к Крыму. Ведь незаконные санкции в первую очередь бьют по карманам самих европейцев и лишь повышают градус недовольства в западном обществе. Решение ЕС по продлению ограничений в отношении Крыма было предсказуемо, но от этого оно не становится разумнее. Это решение, принятое на фоне захлестнувшей Европу волны протестов и массовых беспорядков с поджогами и насилием, идет вразрез с нынешними реалиями. Очередные никому не нужные санкции наносят прямой вред Европе, а их принятие вызывает обоснованные сомнения в профессионализме политиков, согласившихся на этот необдуманный шаг».

По словам российского сенатора, всем людям, в том числе европейцам сегодня нужно, прежде всего, спокойствие и восстановление здоровья после снятия ограничений из-за пандемии. Если бы не незаконные антироссийские санкции, европейцы могли бы спокойно поправлять здоровье в Крыму, говорит она.

«Климата лучше крымского на земле еще никто не нашел, — говорит она. — Но вместо благодатного Крыма уставшим от самоизоляции и пандемии европейцам опять предлагают надуманную политическую повестку и новый виток холодной войны с Россией. Кто дирижирует этим набившим оскомину антироссийским фарсом, уже давно понятно. Там, в США, тоже очень горячо, поэтому где-то, по мнению Дяди Сэма, должно быть еще горячее. Для чего раскачивать и без того бушующую Европу, если срок действия санкций ЕС в отношении Крыма завершается только 23 июня? Кому было выгодно торопить заседание Совета ЕС по Крыму вместо того, чтобы оперативно разобраться с тем, что происходит в их собственном европейском доме?»

Именно Вашингтону невыгодно улучшение отношений Европы с Россией, вот они и продавливают очередные санкции, говорит политик.

«Чтобы услышать Россию, нужно перестать пугать мир русским медведем, перейти к взаимовыгодной торговле с нашей страной, снять позорные санкции, начать совместную реальную, не на словах, а на деле, борьбу с пандемией COVID-19. Необходимо в согласии с Россией вместе решать вопросы глобального потепления, борьбы с терроризмом и так далее. Для всех этих мужественных судьбоносных геополитических решений нужен смелый подход, добрая воля, а есть ли эти качества у европейских лидеров, покажет время и оценят сами европейцы», — резюмировала Ольга Ковитиди.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате референдума, на основе волеизъявления народа и, как подчеркивают в Москве, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Однако Запад, пытаясь поддержать незаконные притязания Украины на Крым, отказался признать законность референдума и ввел против России санкции, которые постоянно продлеваются.

Тем не менее на уровне общественных организаций и бизнес-проектов контакты зарубежных стран с Крымом постепенно налаживаются. Это подтверждает, что мир постепенно приходит к осознанию, что Крым — неотъемлемая часть России. Суверенитет и территориальная целостность России особо упоминается в одной из поправок к Конституции РФ. Всенародное голосование по поправкам к основному закону состоится в России 1 июля.