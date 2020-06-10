Сирия новости 10 июня 19.30: нарушения режима прекращения огня в Идлибе, протурецкие боевики подожгли поля в Хасаке

Сирия, 10 июня. Официальный спикер курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) подвергся покушению в Алеппо. Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) выявил три нарушения режима прекращения огня в Идлибе. П ротурецкие боевики подожгли фермерские поля в сельской местности Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Демократические силы Сирии» (SDF) и Международная коалиция: отчитались о завершении первого этапа совместной операции против террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС): сообщил о трех фактах нарушения режима прекращения боевых действий, зафиксированных в Идлибе.

Протурецкие силы: подожгли фермерские поля в сельской местности Хасаки.

Провинция Алеппо

Источник в сети Twitter (AleppoAMC) сообщает, что официальный спикер курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в военном совете организации в городе Манбидж Шарфан Дарвиш избежал гибели в организованном против него покушении на востоке города Алеппо. В его автомобиле сработало взрывное устройство.

Накануне в Алеппо прогремел взрыв на маршруте следования конвоя российской военной полиции. Детонация самодельного взрывного устройства произошла в районе города Кобани на северо-востоке провинции. По данным Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), никто из российских военнослужащих в результате произошедшего не пострадал.

Провинция Дейр эз-Зор

SDF и Международная коалиция отчитались о завершении первого этапа совместной операции против террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), в ходе которого были арестованы 110 членов спящих ячеек группировки. Также были зачищены более 150 деревень и населенных пунктов на юге провинции Хасака и в провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает источник в Twitter (cmoc_sdf).

Ранее сообщалось, что боевики из состава SDF в населенном пункте Зибан, расположенном на востоке провинции Дейр эз-Зор, арестовали пятерых человек. Среди них трое мужчин, одна женщина и один ребенок.

Аресты были произведены в ходе рейда, проведенного в данном населенном пункте после того, как местные жители устроили демонстрацию. Участники акции выступили против снижения уровня жизни и экономического кризиса, связанного с обвалом обменного курса сирийской лиры.

Провинция Идлиб

Министерство обороны Турции сообщило о том, что в рамках соглашения между Россией и Турцией было проведено шестнадцатое совместное патрулирование трассы M-4 в Идлибе с участием наземных и воздушных элементов. Оно стартовало в районе населенного пункта Ат-Тронбе и закончилось к западу от населенного пункта Мухамбаль.

Согласно информации Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) ВС РФ, за прошедшие сутки, в рамках работы совместной российско-турецкой комиссии по выявлению фактов нарушения режима прекращения боевых действий в Сирии, российской стороной было зафиксировано три факта открытия огня в провинции Идлиб. При этом Турция зафиксировала один факт открытия огня в провинции Латакия.

Провинция Хасака

Информационное агентство North Press со ссылкой на источники сообщает, что протурецкие боевики подожгли фермерские поля в сельской местности Тель-Тамра. Т урецкие силы и связанные с ними вооруженные группы не позволяют пожарным приближаться к местам, которые все еще горят, угрожая оружием.

Сильный ветер провоцирует распространение огня на близлежащие районы деревень Касимия, Рейханлы и Аль-Рашидия. Существуют опасения, что пламя может перекинуться на дома мирных жителей.

В результате пожаров в окрестностях Тель-Тамра уже было сожжено более девяти тысяч гектаров пшеничных и ячменных полей с начала сезона сбора урожая, стартовавшего в конце мая текущего года.

1 Организация запрещена на территории РФ.