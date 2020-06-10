В «Спартаке» призвали Ефремова ответить за смертельное ДТП по закону

Москва, 10 июня. Михаил Ефремов должен понести ответственность за смертельное ДТП по всей строгости закона, об этом заявил зампред совета директоров ФК «Спартак» Сергей Михайлов.

Ефремов является преданным фанатом «Спартака». Однако «пьяное» ДТП артиста вызвало жесткую реакцию со стороны его соратников. Болельщики красно-белых, не стесняясь в выражениях, осудили актера, об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на руководителя фанатского проекта FansHotline24 Олега Семенова.

«Что заслужил, то пусть и получит. За руль он сел, потому что утратил способность контролировать свои действия в состоянии алкогольного опьянения. Рано или поздно это ждет любого алкоголика, который успевает дожить до такой стадии алкоголизма», — заявил Семенов.

Михайлов отметил, что в ситуации с Ефремовым совсем не важно, за какой клуб он болеет. То, что Ефремов болеет за «Спартак», не освобождает его от ответственности. Фанаты «Спартака» являются частью общества, поэтому их реакция вполне оправдана.

«То, что он болельщик «Спартака», никак не освобождает его ни от каких обязательств и требований по соблюдению закона. Дело и право каждого судить так, как они хотят, и мы не можем здесь ничего сказать и добавить. Если человек виноват, то пусть отвечает за свои поступки», — заявил Михайлов в комментарии «Инфореактору».

Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади в Москве, в результате которого погиб человек. Артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Актер не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался артист, получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, что Ефремов может не понести справедливого наказания из-за несовершенства судебной реформы. Политик не исключил, что артист «отмажется и получит шесть лет условно, и на этом все закончится».