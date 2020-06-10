Главный храм ВС России готовится к открытию. ФАН-ТВ

В подмосковном парке «Патриот» ждут открытия Главного храма вооруженных сил России. Все было готово еще к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но из-за пандемии коронавируса торжество пришлось перенести.

Посетителей мемориального комплекса и прихожан храма встретят мозаики, фрески, иконы и витражи. На подходе к храму гости увидят мультимедийные галереи музейного комплекса «Дорога памяти». На них будут отражены десятки миллионов фотографий и реконструкций боев. Незадолго до открытия все это уже успели рассмотреть послы Армении, Белоруссии, Китая, Сербии, Индии и Вьетнама.