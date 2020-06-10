Адвокат Юкша уверен, что популярность Ефремова не поможет ему избежать тюремного срока

Москва, 10 июня. Спровоцировавший смертельное ДТП в Москве актер Михаил Ефремов должен понести суровое наказание, несмотря на свои профессиональные заслуги. Об этом заявил адвокат, эксперт движения «Сильная Россия» Янис Юкша.

По его словам, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, однако признание вины, раскаяние и выплата компенсации потерпевшей стороне могут стать смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора. Он также добавил, что несмотря на эти обстоятельства Ефремова ждет серьезное наказание, передает «Политика Сегодня».

«Еще раз хочу повторить что данная статья подразумевает очень жесткий вид наказания до 12 лет лишения свободы. Но там есть большая отсылка и речь может идти о гораздо меньших сроках» — пояснил Юкша.

Напомним, 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в центре столицы, в результате которого погиб человек. Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня Таганский суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. Представители общественности и коллеги Ефремова осудили актера, а также выразили уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентариям взять под контроль расследование дела о ДТП с участием Ефремова, отметив, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.