Кожевникова уверена, что устроивший пьяное ДТП Ефремов должен ответить по закону

Москва, 10 июня. Актриса Мария Кожевникова прокомментировала ситуацию вокруг устроившего пьяное ДТП Михаила Ефремова. По ее мнению, артист должен быть привлечен к ответственности в соответствии с законом.

«Я всегда считала алкоголь злом! Я понимаю, что со мной многие не согласятся, но это мое личное мнение. Сколько убийств, умышленных и нет, сколько трагедий произошло именно под воздействием алкоголя… Не сосчитать! Никакая пандемия и рядом не стоит», — написала она в своем Instagram.

Кожевникова вспомнила связанный с алкоголем печальный случай из собственной жизни, когда ее выпившего близкого друга сбила машина.

«В тот вечер он выпивал, переходил улицу и шел домой, оставалось буквально 5 минут. Виноват был водитель, но у Миши, возможно, была бы другая реакция, и она могла бы спасти ему жизнь…» — предположила звезда.

Актриса выразила сожаление в связи с тем, что Ефремов не смог справиться со своим пагубным пристрастием и оказался в трагической ситуации. Однако она убеждена, что перед законом должны быть равны все, поэтому за ДТП он обязан понести ответственность.

Вечером 8 июня Ефремов в центре Москвы на большой скорости пересек двойную сплошную и влетел в фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в реанимации. Экспертиза показала, что известный артист находился за рулем в нетрезвом виде. Ефремов признал, что произошедшее «чудовищно», передает телеканал «360».

За последний год в отношении актера было составлено 50 административных штрафов за нарушения Правил дорожного движения, 11 из которых — в 2020 году, отмечает «Культуромания». Нарушения Ефремова были связаны в основном с превышением скоростного режима. За последние два года нетрезвым за рулем его «не ловили».