Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Эксперт по зависимостям считает, что Ефремов должен ощутить последствия своего алкоголизма

464
0 Оставить комментарий

Эксперт по зависимостям считает, что Ефремов должен ощутить последствия своего алкоголизма

Москва, 10 июня. Михаил Ефремов сможет побороть алкогольную зависимость, только если понесет ответственность за смертельное ДТП. Такую точку зрения озвучил консультант по проблемам зависимостей Денис Злобин.

В интервью изданию «ПолитРоссия» эксперт пояснил, что «пособники», желающие освободить Ефремова от ответственности, делают актеру только хуже.

«Главный опыт, который должен получить алкоголик, чтобы выжить – это понимание того, что любые действия влекут за собой последствия. И эту боль последствий он должен вытерпеть тысячи, а возможно, десятки тысяч раз», — отметил Злобин.

По его словам, Ефремову будет сложно решиться на это, поскольку актер имеет деньги и поддержку.

«Например, если человек пришел ночью пьяный, упал в прихожей и там уснул, он должен проснуться там же, в собственных нечистотах, а не на белых простынях. <…> Нельзя за зависимого отдавать долги, раз за разом вытаскивать из полиции, давать взятки, снова и снова прощать», — добавил специалист.

Он также допустил, что актеру может помочь методика сообществ анонимных алкоголиков. Но для того, чтобы справиться с зависимостью, артист должен быть готов «над собой работать».

Напомним, вечером 8 июля на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов пересек двойную сплошную и допустил столкновение с грузовиком, водитель которого скончался от полученных травм. Результаты медосвидетельствования показали наличие в организме актера алкоголя и наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Новости партнеров

Источник: ПолитРоссия
Новости партнеров