После окончания пандемии в Крыму ждут индийских инвесторов для подписания договоров

Комитет постоянных представителей стран ЕС в среду, 10 июня, согласовал продление антироссийских санкций в отношении Крыма еще на один год, но полуостров продолжает пополнять базу иностранных инвесторов. Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, после снятия ограничений из-за коронавируса, в Крыму в рамках реверсной бизнес-миссии ждут индийских инвесторов для заключения договоров. Об этом сообщила директор АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта» Наталья Серова.

В 2019 году 50% экспорта Крыма пришлось на Украину, рассказал министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко, остальное — на Белоруссию, Узбекистан, Туркменистан, Армению и другие страны. Большую часть экспортных товаров составляют продовольственные товары и сырье, а также продукты химической отрасли и машиностроения. Несмотря на санкции, в Крыму действует «Южный региональный Центр поддержки экспорта», который работает с иностранными инвесторами. С момента основания через него заключено 45 контрактов, за шесть месяцев 2020 года — шесть контрактов на 76 млн рублей.

«Не так быстро, как хотелось бы, но мы продвигаемся, — рассказала Наталья Серова. — Надеюсь, что с этого года мы сможем привлечь еще больше иностранцев в Крым для продвижения республики. Мы рады предпринимателям, которые не боятся слова «экспорт».

Глава Центра поддержки экспорта рассказала, что в прошлом году Крым наладил сотрудничество с 110 компаниями из Индии в ходе взаимных бизнес-миссий. Очередная делегация предпринимателей из Индии после пандемии приедет уже с совершенно конкретной целью — заключить инвестиционные договоры. За сотрудничеством Крыма с другими государствами пристально следят, подтвердила Наталья Серова, отвечая на вопрос ФАН.

«Есть случаи, когда бизнес-миссии проходят в напряженном состоянии, — рассказала Серова. — Каждый раз, везя делегацию, я осознаю это, поэтому мы всегда проводим дополнительную подготовку. У нас была сложная бизнес-миссия в Турции, где Украина проявляла негативную активность, но в итоге это не помешало 120 предпринимателям прийти к нам на переговоры. В Израиле также были сложные ситуации, но в конечном итоге нас принимали в парламенте. На сегодняшний день мы открыли Крыму 15 стран в условиях санкций».

Дмитрий Шеряко добавил, что в марте один из иностранных инвесторов заинтересовался перспективой строительства завода керамической плитки на полуострове, в апреле-мае Турция поставила оборудование для монтажа предприятия по переработке рыбы, а в предыдущие годы в Евпаторию зашел израильский инвестор с проектом медицинской клиники.

«Крым дает площадки и с подводами всех коммуникаций, — прокомментировал Шеряко. — Здесь свободная экономическая зона со всеми ее преимуществами. Кроме того, открытие железнодорожной части Крымского моста создает новую логистику «Новороссийск-Феодосия».

По мнению Шеряко, потенциал есть у всех сфер крымского экспорта и импорта.