Публицист Понасенков требует посадить «охамевшего типа» Ефремова в тюрьму

Санкт-Петербург, 10 июня. Основная причина трагедии, ДТП со смертельным исходом, кроется не только в алкоголизме Михаила Ефремова, но и в распущенности актера, заявил публицист, телеведущий и режиссер Евгений Понасенков на конференции Медиагруппы «Патриот» «Как избавить дороги от водителей-алкоголиков? Какое наказание должен понести актер-убийца Михаил Ефремов?»

Понасенков потребовал посадить Ефремова в тюрьму.

«Моя позиция очень простая. Он (Ефремов. — Прим. ФАН) фактически убил человека, и вина его абсолютна, — считает публицист. — [Здесь виноват] не только алкоголизм как болезнь — он страшно распущен. Это блатной такой мальчик. И он еще в 80-е, 90-е, когда еще не было никаких переживаний по поводу алкоголя, [вел себя так]. Это абсолютно разложившийся, обнаглевший, охамевший тип».

По словам Понасенкова, Ефремову многократно прощались пьяная езда за рулем и прочие вызывающие действия, в результате чего актер уверился в собственной безнаказанности.

«Два года назад был случай. Это моральное ничтожество (Ефремов. — Прим. ФАН) в пьяном виде в антрепризе позволило себе выйти на сцену и обматерить публику, — вспоминает режиссер. — И тусовка это ему простила. Он 10 раз минимум уже попадался — он уже никак не имел прав быть за рулем, его уже должны были презирать коллеги. Сейчас подонки его оправдывают».

На вопрос, почему друзья и коллеги Ефремова не остановили его, Понасенков заявил, что артиста окружают такие же, как он, люди — которым «вообще плевать».

«Это тусовка, которая его распустила, — это такие же люди, как и он. И она в России всепроникающая. Поэтому этот алкаш на всех каналах работает. У нас нет [понятия] репутации, — выразил мнение эксперт и привел в пример недавнюю историю с убийством в Санкт-Петербурге историком Олегом Соколовым своей аспирантки и сожительницы. — Я предупреждал о его опасности, меня не послушали. Соколов был в тусовке, его покрывали — так и здесь, с Ефремовым».

По словам публициста, причина уверенности в собственной безнаказанности некоторых представителей богемы кроется в том, что они вовлечены в политические игры и борьбу за власть.

«Эти скетчи его о том, какая плохая Россия, — это ничего общего с настоящим искусством не имеет. Мы вообще в быдлянское, плебейское время живем, потому что в XX веке стали прислушиваться к интеллектуальным нулям, коими являются актеры», — заявил участник эфира.

Однако адресует свою жесткую оценку публицист в основном отдельным «распустившимся подонкам», которых не остановит даже обсуждаемая на законодательном уровне мера в виде конфискации автомобиля за езду в нетрезвом виде.