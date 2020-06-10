СМИ сообщили о нападении террористов ПНС на нефтегазовый комплекс в Мелите

Мелита, 10 июня. Вооруженные бандформирования ПНС атаковали ливийский нефтегазовый комплекс в Мелите, расположенный на средиземноморском побережье. Об инциденте сообщает портал Afrigate News.

Известно, что группа бандитов напала на комплекс, что привело к остановке его работы. Передача природного газа потребителям в Италии была прекращена. По данным телеканала Al Arabiya, ответственность за вооруженную атаку несут боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Инцидент в Мелите стал очередным подтверждением того, что подконтрольные главарю ПНС Файезу Сарраджу бандформирования не намерены отказываться от террора и решать проблемы за столом переговоров. Кроме того, боевики в очередной раз проигнорировали призыв к прекращению боевых действий — «Каирскую декларацию», принятую по итогам встречи президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с ливийской делегацией. Примечательно, что Анкара на официальном уровне также отклонила призыв к перемирию, с заявлением на эту тему ранее выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Вооруженное нападение на нефтегазовый комплекс в Мелите сопровождается непрекращающимся вмешательством Турции в ливийский кризис, продолжающей снабжать террористов оружием и бронетехникой. Ранее ФАН сообщил об установлении турецкого грузового судна, осуществляющего поставки танков М60A1 в Ливию. Боевики ПНС пытаются избавиться от всех, кто не согласен с режимом Саррадджа и расширяющейся турецкой интервенцией. Террористы приступили к масштабным чисткам в оккупированных городах, в том числе и Триполи.