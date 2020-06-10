Деградация «Антонова» поставила на грань ликвидации флагман авиастроения Украины

Коллектив украинского госпредприятия «Антонов» объявил, что «Укроборонпром» готовит его ликвидацию, однако такое заявление вряд ли поможет спасти флагман украинского авиастроения. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировав обстоятельства конфликта двух компаний.

Ранее ФАН уже писал о том, как «Антонов» впал в кому, оставшись после 2014 года без российских денег и комплектующих. С тех пор, напрягая все силы, предприятие еще может довести разработку какой-нибудь новой машины до стадии создания самолета-демонстратора. Но перепрыгнуть пропасть, лежащую между «отверточной сборкой» демонстратора и серийным производством, украинцы объективно не способны.

Флагман в коме

Вина «антоновцев» в том, что их предприятие оказалось в аховом состоянии, не столь уж и велика: основной причиной трагедии явилось систематическое отсутствие госзаказа и государственного же финансирования. Идея украинского правительства о том, что «Антонов» как-то сам сможет выжить «на подножном корму», изначально была априори ущербной — если, конечно, в Киеве после 1991 года вообще кто-то задумывался о будущем предприятия, выпускавшего «Аны».

Объяснение того факта, что флагман украинского авиастроения после развала СССР смог протянуть почти 30 лет, никак не связано со сколь-нибудь внятной поддержкой со стороны Киева. На протяжении всей недолгой истории современной Украины «Антонова» подпирали два «костыля» — кооперация с авиастроительной отраслью РФ и наличие в составе ГП такого структурного подразделения, как грузовая авиакомпания «Авиалинии Антонова», одного из лидеров мирового рынка перевозок сверхтяжелых грузов.

После 2014 года «костыль» у предприятия остался только один — «Авиалинии Антонова», сводившие концы с концами за счет чартерных перевозок тяжелой техники в интересах армий стран НАТО. В 2015 году заместитель руководителя российского Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко едко, но метко охарактеризовал ГП как «авиакомпанию, которая притворяется конструкторским бюро».

Конечно, «антоновцы» пытались сконструировать что-то новое и вытолкнуть в небо… Но при отсутствии господдержки это были попытки с заведомо негодными средствами. О чем честно и говорил занявший в 2018-м году кресло президента ГП Александр Донец, прошедший на предприятии путь от инженера по эксплуатации до главного инженера летно-испытательной и доводочной базы.

Явление «оптимизаторов»

За 2016—2019 годы «Антонов» не произвел и не поставил заказчикам ни одного нового серийного самолета — последняя поставка была осуществлена в июне 2015 года. Хотя в советские времена на мощностях предприятия выпускалось до 23 самолетов ежемесячно.

«На плаву» гигант держался исключительно за счет «Авиалиний Антонова», на долю которых приходилось свыше 90% его совокупной выручки. Сложилась удивительная для стороннего человека, но вполне логичная для украинских реалий ситуация, когда базовая структура предприятия превратилась в «гирю», висящую на «ноге» у Antonov Airlines!

Естественно, у государственного оборонного концерна «Укроборонпром», в состав которого с мая 2015 года входило ГП «Антонов», возникла идея «оптимизировать» авиастроительное предприятие путем постепенного попила и иных средств ликвидации остатков производственных мощностей. В конце концов, кому на современной Украине был нужен убыточный флагман, кроме тех, кто на нем работал? Да никому! Вот живые деньги, зарабатываемые «Авиалиниями Антонова», это совсем другое дело.

Потенциальным иностранным конкурентам «Антонова» в лице Boeing и Airbus, чьи интересы ненавязчиво представлял на Украине гражданин Литвы Айварас Абромавичюс, «совершенно случайно» возглавивший при президенте Владимире Зеленском «Укроборонпром», авиастроительные возможности Украины были не нужны тем более.

«Болевший» за родное предприятие Александр Донец отбивался от «оптимизаторов» руками и ногами, но силы были явно неравны. Когда Абромавичюс и те, кто стоял за ним, поняли, что по хорошему с руководством «Антонова» договориться не получится, на предприятие с «проверкой» была отправлена специальная комиссия «Укроборонпрома». Комиссии была поставлена задача — любой ценой отыскать подходящий повод для снятия Донца с поста президента.

Просто Лось

Поскольку на стороне Абромавичюса выступила не только курируемая западными бенефициарами СБУ, но и премьер-министр Украины Алексей Гончарук (которого, впрочем, через месяц выгнали, как сделавшего свое дело мавра), «отбояриться» от комиссии у «антоновцев» не получилось.

8 мая, понимая, к чему все идет, ГП «Антонов» направило письмо Зеленскому с просьбой уделить личное внимание тому беспределу, который творит «Укроборонпром». Но пан президент «незалежной», не так давно публично обещавший создать госкомпанию с авиапарком из новых «Анов», остался глух к мольбам «антоновцев».

Дальнейшее было вполне ожидаемо.

Проверка, проводившаяся на «Антонове» с 27 апреля по 22 мая комиссией «Укроборонпрома», выявила «многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины».

Материалы «проверки» были направлены в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Донец был уволен, а на его место временно исполняющим обязанности посадили вице-президента по проектированию ГП «Антонов» Александра Лося.

Надо полагать, что Лось виделся «оптимизаторам» фигурой более лояльной, чем брыкавшийся до последнего Донец. Однако на этом события не закончились.

9 июня — в день, когда появилось сообщение об увольнении Донца, — «антоновцы» вышли на акцию протеста. Они опубликовали обращение к властям, в котором обратили внимание на вопиющую ситуацию вокруг флагмана авиастроения Украины:

«В связи с агрессивной политикой, которую концерн «Укроборонпром» проводит в авиационной отрасли и относительно ГП «Антонов» в частности, профсоюзы инициировали проведение открытой пресс-конференции с участием коллектива предприятия. Мы должны констатировать, что ГК «Укроборонпром», в состав которого ГП «Антонов» входит с 2015 года, принимает меры, направленные на прекращение деятельности предприятия», — говорилось в обращении.

«Антоновцы» не забыли отметить, что к проверкам стратегического режимного предприятия «Укроборонпром» привлек иностранные компании, которые тесно связаны с конкурентами ГП.

Зеленский не спасет

Уже после акции протеста позиции и аргументы всех сторон конфликта заслушали на заседании профильного комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Припертый к стенке заместитель генерального директора «Укроборонпрома» Константин Бушуев вяло мямлил, что «ничего такого тут нет» и что увольнение Донца — это чисто кадровое решение, принятое в рамках кодекса законов о труде.

«Ну и славно!» — примерно в таком ключе отреагировали на пояснения Бушуева нардепы и с чистой совестью разбежались.

Конечно, «антоновцев» это не устроило. На странице ГП в Facebook появилось обращение сотрудников предприятия к президенту Зеленскому, главе Верховной рады Дмитрию Разумкову, премьеру Денису Шмыгалю и секретарю СНБО Алексею Данилову со следующими требованиями:

— оставить президентом Александра Донца;

— безотлагательно вывести ГП «Антонов» из-под управления ГК «Укроборонпром»;

— принять и на государственном уровне утвердить программу развития авиастроительной отрасли на Украине до 2030 года.

Скандал в медийном поле продолжал разрастаться, но… Но, будем честными. Даже если вдруг случится чудо и Зеленский мановением волшебной палочки исполнит все требования «антоновцев», что крайне сомнительно, «Антонова» это не спасет. Во-первых, деградация этого предприятия уже зашла слишком далеко. Во-вторых, оно на Украине, кроме самих «антоновцев», по-прежнему никому не нужно.

Увы, но флагман украинского авиастроения обречен. По крайней мере, на этой Украине.