«Наконец будет поставлена точка». На Украине следят за новым делом против Порошенко

В этот раз бывший президент Украины Петр Порошенко может оказаться там, куда он отправлял сотни несогласных с его политикой украинских граждан. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Порошенко стал подозреваемым

Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу. Об этом сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок.

Петра Порошенко подозревают в даче заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий. Речь идет о назначении замглавы СВР Сергея Семочко.

Поставить точку

Как отметил Евгений Голышкин, уже длительный период времени в информационном пространстве вокруг Петра Порошенко вращается словосочетание «уголовное дело». Самые разные группы граждан Украины с энтузиазмом следят за подобными новостями, причем зачастую абсолютно полярных политических взглядов.

«Петр Алексеевич стал настолько токсичен, что «успешной посадки» ему солидарно желают, без всякого преувеличения, миллионы украинцев. Этот вопрос также является своеобразной «лакмусовой бумажкой» состоятельности Владимира Зеленского как президента. Зеленский много обещал о резких и весьма популярных решениях в отношении топ-чиновников коррупционеров и зачинщиков войны, но прошел год после инаугурации, а Порошенко демонстративно игнорировал повестки. Люди смотрели на Зеленского как на неспособного отвечать за свои слова. Или же как на подверженного внешнему влиянию человека, пошедшего на уступки и «закулисные соглашения», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению Евгения Голышкина, новое подозрение уже другого ранга. Оно может иметь другие последствия в процессе развития делопроизводства, так как касается вопроса государственной безопасности с участием офицера разведки высокого ранга.

«Есть ли политическая воля у Зеленского к завершению процесса в том ключе, которого ждет от него народ, пока непонятно. Ранее все затихало уже на третий день. Люди делали выводы, что у Порошенко серьезные заокеанские покровители. Хотелось бы верить, что мы наблюдали подготовку общественного мнения к реализации самого настоящего уголовного процесса. И в этот раз Петр Алексеевич окажется там, куда он отправлял сотни несогласных с его политикой граждан Украины. И наконец будет поставлена точка», — заключил Евгений Голышкин.

Дело будет вновь затянуто

В свою очередь эксперт Института стран СНГ Артем Журко считает, что среди массы обвинений, выдвинутых против Порошенко, выбрано то, которое достаточно просто будет затянуть в расследовании. Либо наказание будет иметь слабые последствия лично для Порошенко.

«Уже даже на начальной стадии дело стопорится чисто по формальным признакам. Речь идет о процедуре уведомления о вручении подозрения народному депутату, которую сторона Порошенко опротестовывает. То, что и в дальнейшем дело будет максимально затягиваться, нет никаких сомнений. Главное на данный момент — насколько далеко зайдет прокуратура по части ограничения передвижения Порошенко, особенно вне территории Украины. И будут ли вообще приняты какие-либо ограничительные меры», — пояснил Артем Журко.

По мнению эксперта, нужно еще будет доказать, что Порошенко лоббировал назначение Семочко. И если не всплывут очередные «пленки Порошенко», то одних показаний может оказаться недостаточно.

«Главная претензия все-таки сводится к самой персоне Семочко, которого подозревают в отмывании доходов и работе на Россию. Но доказать сам факт госизмены будет достаточно проблематично. И опять же, здесь сам Порошенко отходит на второй план. Более того, именно он Семочко в итоге и снимал с должности задолго до коррупционного скандала. Этот факт Порошенко всегда сможет обернуть в свою пользу», — пояснил Артем Журко.

По мнению эксперта, менее значимые претензии к Порошенко, выраженные в уголовных делах, служат просто ширмой к более глобальным. Речь идет о деле «Укроборонпрома» и рассекреченных недавно переговорах с Джо Байденом.

«Эти дела тянут на государственную измену. Однако информационный шум по этим делам заметно поутих», — заключил Артем Журко.

Ранее Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.